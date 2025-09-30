(ФОТО) ХАМИЛТОН: "УМРО ЈЕ У МОМ НАРУЧЈУ, МОРАО САМ ДА ГА ПУСТИМ ДА МИРНО ОДЕ" Роско није био само пас већ симбол безусловне љубави и верног пријатељства
Луис Хамилтон, седмоструки шампион Формуле 1, опростио се од свог највернијег сапутника – енглеског булдога Роскоа.
Вест да је пас, познат широм света готово колико и сам Хамилтон, преминуо у 12. години, растужила је и његове фанове и љубитеље Формуле 1.
Роско је у Хамилтонов живот ушао 2013. године, у исто време када је Британац започео нову еру своје каријере у Мерцедесу. Од тада су били нераздвојни – путовао је с њим на трке, појављивао се у падоку, а чак је имао и своју акредитацију за слободан пролаз кроз гараже и стазу. Временом је постао права звезда на друштвеним мрежама, окупљајући више од милион пратилаца, и био препознат као својеврсни амбасадор Хамилтоновог животног стила, укључујући и веганску исхрану коју је делио са власником.
У последњим данима живота Роско се суочио са озбиљним здравственим проблемима. Због упале плућа био је хоспитализован, а Хамилтон је отказао и обавезе у Италији, укључујући тестирање гума и појављивање на Недељи моде у Милану, како би остао уз свог љубимца. Пас је неколико дана провео на апаратима, борећи се до самог краја. Упркос свим напорима ветеринара, Хамилтон је морао да донесе одлуку коју је описао као "најтежу у животу" – да пусти Роскоа да оде мирно.
- После четири дана на апаратима за одржавање живота, борећи се свом снагом коју је имао, морао сам да донесем најтежу одлуку у свом животу и да се опростим од Роскоа. Никада није престао да се бори, све до самог краја. Осећам огромну захвалност и част што сам свој живот делио са тако прелепом душом, анђелом и правим пријатељем. Довести Роскоа у свој живот била је најбоља одлука коју сам икада донео и заувек ћу чувати успомене које смо заједно створили. Иако сам изгубио Коко, никада раније нисам био суочен са тим да успавам пса, иако знам да су моја мајка и многи блиски пријатељи то прошли. То је једно од најболнијих искустава и осећам дубоку повезаност са свима који су изгубили вољеног љубимца. Иако је било ужасно тешко, имати њега био је један од најлепших делова живота – волети тако дубоко и бити вољен заузврат.
Хвала свима на љубави и подршци коју сте показали Роскоу током свих ових година. Било је посебно сведочити томе и осетити. Умро је у недељу увече, 28. септембра, у мом наручју - написао је Хамилтон у емотивној поруци.
Вест о Росковом одласку изазвала је лавину реакција широм света. Навијачи, колеге из падока и тимови изразили су саучешће возачу који никада није крио колико му је пас значио. За многе, Роско није био само пас славног шампиона, већ симбол безусловне љубави и верног пријатељства.
Роско ће остати упамћен као нежни сапутник који је Хамилтона пратио кроз победе и поразе, али и као пас који је освојио срца милиона људи. Његов одлазак подсећа колико је дубока и нераскидива веза између човека и његовог најбољег пријатеља. И сви који су ово преживели у животу, знају да је губитак пса, као да сте изгубили члана породице.