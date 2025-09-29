overcast clouds
МЕЂУНАРОДНИ КАРАТЕ ТУРНИР ОДРЖАН У ЧОКИ 430 каратиста из шест земаља одмерило снаге у спортској хали ОШ “Јован Поповић”

29.09.2025.
У Спортској хали ОШ “Јован Поповић” у Чоки одржан је седамнаести по реду Међународни карате турнир који је окупио око 430 такмичара из 39 клубова и шест држава.

На турниру су учествовали такмичари из Словеније, Мађарске, Словачке, Румуније, Федерације БиХ, Републике Српске и Србије.

Манифестацију је организовао Карате клуб “Чока”, уз подршку Општине Чока и бројних спонзора, а почасни гост био је председник Европске и потпредседник Светске федерације СКДУН Јухас Ференц.

Турнир је послужио и као припремна провера за Светски куп и Светско првенство, које ће бити одржано од 24. до 26. октобра у пољском граду Беџину, где ће наступити и репрезентација Србије.

 

 

