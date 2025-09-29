overcast clouds
У Београд стиже Милано

ЗВЕЗДУ РЕМЕТЕ ПОВРЕДЕ – Сферопулос: Без четворице стартујемо у Евролиги

29.09.2025. 13:35 13:38
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Тренер кошаркаша Црвене звезде Јанис Сферопулос рекао је пред почетак Евролиге да због повреда четворица играча неће бити у тиму у мечу против Олимпије из Милана.

Утакмица првог кола Евролиге између Звезде и Олимпије биће одиграна у уторак од 20 часова у Београдској арени.

– Узбуђени смо због почетка сезоне. Играмо против веома доброг ривала који има много нових играча. Имају квалитет. Нажалост, имамо много проблема с повредама – изјавио је Сферопулос новинарима у Београду.

Ван строја су Девонте Грејем, Огњен Добрић, Урош Плавишић, Ајзеја Кенан, као и дуже одсутни Џоел Боломбој.

– Четворица нису у тиму. Грејем је добио ударац и ван екипе је још неколико дана. Не знамо тачно. Плавшић је искренуо скочни зглоб на последњем тренингу, он ће такође прескочити утакмицу. И Добрић има исти проблем као на крају лета са репрезентацијом. Боле га леђа. Није спреман да игра. Кенан иде у Америку, вероватно мора на операцију – додао је Сферопулос.

Грчки стручњак изјавио је да очекује да екипа реагује упркос кадровским проблемима. 

– Сви остали морају да покрију њихово одсуство. Потребна нам је и подршка навијача. Ово је нов тим и желимо да почнемо на прави начин. Новајлије се адаптирају на тим, навикавају се на филозофију. За прву утакмицу смо спремни, али што више будемо играли то ћемо бити бољи – закључио је Сферопулос.

Новинарима се обратио и играч Дејан Давидовац. 

– Повреде нас ремете, али с обзиром на густ распоред током целе сезоне, можда и није лоше да се сада навикнемо на такве ситуације – рекао је Давидовац новинарима у Београду.

Он је навео да екипа још није уиграна.

– У транзицији играмо добро, али у нападу мора више дисциплине. Има доста нових играча, потребно је још времена да се све уклопи, што је и нормално у овом периоду године – додао је кошаркаш Звезде.

Давидовац је истакао да се радује почетку нове сезоне.

– Физички се осећам добро, а и ментално сам спреман. После повреде из прошле сезоне било ми је важно да све издржим и радујем се новом почетку – закључио је Давидовац.

