У Београд стиже Милано
ЗВЕЗДУ РЕМЕТЕ ПОВРЕДЕ – Сферопулос: Без четворице стартујемо у Евролиги
Тренер кошаркаша Црвене звезде Јанис Сферопулос рекао је пред почетак Евролиге да због повреда четворица играча неће бити у тиму у мечу против Олимпије из Милана.
Утакмица првог кола Евролиге између Звезде и Олимпије биће одиграна у уторак од 20 часова у Београдској арени.
– Узбуђени смо због почетка сезоне. Играмо против веома доброг ривала који има много нових играча. Имају квалитет. Нажалост, имамо много проблема с повредама – изјавио је Сферопулос новинарима у Београду.
Ван строја су Девонте Грејем, Огњен Добрић, Урош Плавишић, Ајзеја Кенан, као и дуже одсутни Џоел Боломбој.
– Четворица нису у тиму. Грејем је добио ударац и ван екипе је још неколико дана. Не знамо тачно. Плавшић је искренуо скочни зглоб на последњем тренингу, он ће такође прескочити утакмицу. И Добрић има исти проблем као на крају лета са репрезентацијом. Боле га леђа. Није спреман да игра. Кенан иде у Америку, вероватно мора на операцију – додао је Сферопулос.
Грчки стручњак изјавио је да очекује да екипа реагује упркос кадровским проблемима.
– Сви остали морају да покрију њихово одсуство. Потребна нам је и подршка навијача. Ово је нов тим и желимо да почнемо на прави начин. Новајлије се адаптирају на тим, навикавају се на филозофију. За прву утакмицу смо спремни, али што више будемо играли то ћемо бити бољи – закључио је Сферопулос.
Новинарима се обратио и играч Дејан Давидовац.
– Повреде нас ремете, али с обзиром на густ распоред током целе сезоне, можда и није лоше да се сада навикнемо на такве ситуације – рекао је Давидовац новинарима у Београду.
Он је навео да екипа још није уиграна.
– У транзицији играмо добро, али у нападу мора више дисциплине. Има доста нових играча, потребно је још времена да се све уклопи, што је и нормално у овом периоду године – додао је кошаркаш Звезде.
Давидовац је истакао да се радује почетку нове сезоне.
– Физички се осећам добро, а и ментално сам спреман. После повреде из прошле сезоне било ми је важно да све издржим и радујем се новом почетку – закључио је Давидовац.