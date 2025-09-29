light rain
15°C
29.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Први пут учествује 20 клубова

НОВА СЕЗОНА ЕВРОЛИГЕ ПОЧИЊЕ У УТОРАК: Звезда дочекује Олимпију, Партизан у Дубаију

29.09.2025. 13:17 13:19
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: КК Црвена звезда

Нова сезона у кошаркашкој Евролиги почиње у уторак, а Србију ће представљати Црвена звезда и Партизан.

Ове сезоне у Евролиги први пут у историји такмичења учествоваће 20 клубова. 

Поред Партизана и Црвене звезде у најквалитетнијем европском клупском такмичењу ће играти и Ефес, Монако, Басконија, Дубаи, Олимпија Милано, Бајерн, Барселона, Фенербахче, Хапоел Тел Авив, Асвел, Макаби Тел Авив, Олимпијакос, Панатинаикос, Париз, Реал, Валенсија, Виртус и Жалгирис.

Последње, 38. коло у регуларном делу сезоне у Евролиги биће одиграно 16. и 17. априла 2026. године. Плеј-ин је на програму 21. и 24. априла. 

Плеј-оф ће почети 28. априла, док је Фајнал-фор на програму од 22. до 24. маја у Атини.

Титулу у Евролиги брани Фенербахче, који је прошле сезоне у финалу Фајнал фора победио Монако резултатом 81:70.

Распоред 1. кола 

Уторак

Дубаи - Партизан (18 часова)

Хапоел ТА - Барселона (18)

Ефес - Макаби ТА (19.45)

Црвена звезда - Олимпија Милано (20)

Панатинаикос - Бајерн (20.15)

Басконија - Олимпијакос (20.30)

Виртус - Реал (20.45)

Среда

Монако - Жалгирис (19.30)

Фенербахче - Париз (19.45)

Асвел - Валенсија (20)

евролига кк црвена звезда кк партизан кошарка
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај