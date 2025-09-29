Први пут учествује 20 клубова
НОВА СЕЗОНА ЕВРОЛИГЕ ПОЧИЊЕ У УТОРАК: Звезда дочекује Олимпију, Партизан у Дубаију
Нова сезона у кошаркашкој Евролиги почиње у уторак, а Србију ће представљати Црвена звезда и Партизан.
Ове сезоне у Евролиги први пут у историји такмичења учествоваће 20 клубова.
Поред Партизана и Црвене звезде у најквалитетнијем европском клупском такмичењу ће играти и Ефес, Монако, Басконија, Дубаи, Олимпија Милано, Бајерн, Барселона, Фенербахче, Хапоел Тел Авив, Асвел, Макаби Тел Авив, Олимпијакос, Панатинаикос, Париз, Реал, Валенсија, Виртус и Жалгирис.
Последње, 38. коло у регуларном делу сезоне у Евролиги биће одиграно 16. и 17. априла 2026. године. Плеј-ин је на програму 21. и 24. априла.
Плеј-оф ће почети 28. априла, док је Фајнал-фор на програму од 22. до 24. маја у Атини.
Титулу у Евролиги брани Фенербахче, који је прошле сезоне у финалу Фајнал фора победио Монако резултатом 81:70.
Распоред 1. кола
Уторак
Дубаи - Партизан (18 часова)
Хапоел ТА - Барселона (18)
Ефес - Макаби ТА (19.45)
Црвена звезда - Олимпија Милано (20)
Панатинаикос - Бајерн (20.15)
Басконија - Олимпијакос (20.30)
Виртус - Реал (20.45)
Среда
Монако - Жалгирис (19.30)
Фенербахче - Париз (19.45)
Асвел - Валенсија (20)