КАО ГРОМ ИЗ ВЕДРА НЕБА: Евролига променила правила дан пре почетка сезоне, играчи и тренери ће морати брзо да се адаптирају
Челници Евролиге објавили су промену правила дан пред почетак сезоне.
Нова сезона Евролиге стартује у уторак, 30. септембра, и прве утакмице ће бити на програму већ у 18 часова и тада ће се састати Партизан и Дубаи, односно Хапоел и Барселона.
Два сата касније ће на паркет изаћи и други српски представик, екипа Црвене звезде, која игра против Олимпије Милана у Београдској Арени.
Само дан пред почетак сезоне је Евролига променила правилник и играчи и тренери ће веома брзо морати да се аклиматизују на то.
Судије више неће давати упозорења пре него што досуде техничку грешку за непримерено понашање или симулирање.
Упозорења ће и даље постојати у ситуацијама одуговлачења игре, махања руком испред очију шутера и ометања шутера гласним повицима, ударањем ногом о паркет или пљескањем у близини његовог видног поља.
Тренери ће аутоматски бити дисквалификовани ако они или било који регистровани члан екипе са клупе уђу на терен током контранапада (чувено Атаман правило које се до сада кажњавало техничком грешком).
Ако тренер или члан клупе поремети противнички контранапад трчањем уз аут-линију или претераним протестовањем, судије ће досудити техничку грешку по завршетку акције.
Евролига уводи и нове ситуације у којима се може користити "челенџ" илити Instant replay system.
Ако играч не пренесе лопту на противничку половину за предвиђених осам секунди, сада такве одлуке могу бити провераване од стране судија у последња 2 минута четврте четвртине и током продужетака, али само ако је прекршај већ досуђен.
Тренери могу оспоравати ову одлуку у било ком тренутку утакмице, под условом да је осам секунди већ досуђено.
Провере идентитета играча који је направио фаул сада су дозвољене. Судије могу користити ИРС да потврде који је играч начинио фаул у случају потенцијалне грешке у записнику и то у било ком тренутку утакмице. Тренери не могу оспоравати овакве провере.