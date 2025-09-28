ЗВЕЗДА ОБЈАВИЛА ЛЕПУ ЦИФРУ: Продала је оволико сезонских карата, следи Евролига у Београдској арени
Кошаркашки клуб Црвена звезда у уторак, 30. септембра почиње нову сезону у Евролиги.
У Београдску арену у првом колу стиже Олимпија из Милана.
Црвено-бели су спремни за нове изазове, а похвалили су се и колико је навијача обновило или купило сезонске карте.
– Припремамо се за премијерну утакмицу у сезони 2025-26! Са поносом можемо да истакнемо да је сезонске карте КК Црвена звезда Меридианбет обновило/купило 10.924 навијача црвено-белих. Велико хвала свим Звездашима на поверењу и подршци. Видимо се у Арени – навели су црвено-бели на друштвеним мрежама.
