overcast clouds
16°C
28.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗВЕЗДА ОБЈАВИЛА ЛЕПУ ЦИФРУ: Продала је оволико сезонских карата, следи Евролига у Београдској арени

28.09.2025. 15:41 15:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: КК Црвена звезда

Кошаркашки клуб Црвена звезда у уторак, 30. септембра почиње нову сезону у Евролиги.

У Београдску арену у првом колу стиже Олимпија из Милана. 

Црвено-бели су спремни за нове изазове, а похвалили су се и колико је навијача обновило или купило сезонске карте. 

– Припремамо се за премијерну утакмицу у сезони 2025-26! Са поносом можемо да истакнемо да је сезонске карте КК Црвена звезда Меридианбет обновило/купило 10.924 навијача црвено-белих. Велико хвала свим Звездашима на поверењу и подршци. Видимо се у Арени – навели су црвено-бели на друштвеним мрежама. 

кк црвена звезда сезонске карте евролига
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај