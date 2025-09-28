СП 2027. ЗА ОДБОЈКАШИЦЕ У САД И КАНАДИ: Овај град је домаћин финала
28.09.2025.
Светско првенство 2027. за одбојкашице биће одржано у Сједињеним Америчким Државама и Канади.
То је одлучено у Манили на седници Административног борда Светске одбојкашке федерације (ФИВБ).
Финале СП 2027. у конкуренцији одбојкашица биће одиграно у Анахајму, а накнадно ће бити познати остали градови домаћини.
ФИВБ је саопштио и да ће Катар бити домаћин СП 2029. за одбојкаше. Доха, главни град Катара, биће домаћин мечева СП у конкуренцији одбојкаша. Од раније је познато да ће Пољска бити домаћин СП 2027. у конкуренцији одбојкаша.
Председник ОСС и извршни потпредседник ФИВБ Ђула Мештер учествовао је у раду Административног борда ФИВБ.
Наредни састанак Административног борда ФИВБ заказан је за 5. децембар.