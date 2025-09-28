overcast clouds
СП 2027. ЗА ОДБОЈКАШИЦЕ У САД И КАНАДИ: Овај град је домаћин финала

28.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Светско првенство 2027. за одбојкашице биће одржано у Сједињеним Америчким Државама и Канади.

То је одлучено у Манили на седници Административног борда Светске одбојкашке федерације (ФИВБ).

Финале СП 2027. у конкуренцији одбојкашица биће одиграно у Анахајму, а накнадно ће бити познати остали градови домаћини.

ФИВБ је саопштио и да ће Катар бити домаћин СП 2029. за одбојкаше. Доха, главни град Катара, биће домаћин мечева СП у конкуренцији одбојкаша. Од раније је познато да ће Пољска бити домаћин СП 2027. у конкуренцији одбојкаша.

Председник ОСС и извршни потпредседник ФИВБ Ђула Мештер учествовао је у раду Административног борда ФИВБ.

Наредни састанак Административног борда ФИВБ заказан је за 5. децембар.

