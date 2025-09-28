overcast clouds
16°C
28.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) УВЕК УЗ СВОЈ НАРОД, УЗ БУДУЋНОСТ Вучевић, Месаровић, Гојковић и Мићин пружили подршку грађанима против блокада!

28.09.2025. 17:18 17:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Милош
Фото: Дневник

У Новом Саду, на три локације, у току је шетња грађана против блокада на

Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић, потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић, као и градоначелник Новог Сада Жарко Мићин и председница Покрајинске владе Маја Гојковић придружили су се шетњи грађана против блокада како би им пружили подршку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Житељи Сајлова и Слане баре поздрављају државно руководство, а атмосфера је позитивна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Милош Вучевић адријана месаровић жарко мићин Маја Гојковић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај