(ВИДЕО) УВЕК УЗ СВОЈ НАРОД, УЗ БУДУЋНОСТ Вучевић, Месаровић, Гојковић и Мићин пружили подршку грађанима против блокада!
28.09.2025. 17:18 17:31
Коментари (0)
У Новом Саду, на три локације, у току је шетња грађана против блокада на
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић, потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић, као и градоначелник Новог Сада Жарко Мићин и председница Покрајинске владе Маја Гојковић придружили су се шетњи грађана против блокада како би им пружили подршку.
Житељи Сајлова и Слане баре поздрављају државно руководство, а атмосфера је позитивна.