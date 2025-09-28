overcast clouds
(ВИДЕО) ГРАЂАНИ ПРОТИВ БЛОКАДА ИЗАШЛИ НА ВЕЛИЧАНСТВЕНУ МИРНУ ШЕТЊУ НА ТРИ ЛОКАЦИЈЕ У НОВОМ САДУ Након интонирања "Боже правде" почео скуп, СВАКОГ ВИКЕНДА СВЕ ВИШЕ ЉУДИ НА УЛИЦАМА СРПСКЕ АТИНЕ

28.09.2025. 16:42 17:37
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Сајлово
Фото: Дневник

Нови скуп грађана против блокада окупио је суграђане на Сланој бари, Сајлову и Бегечу, где су дошли да кажу "не" блокадама

Новосађани су у великом броју изашли на улице како би подржали даљи развитак Србије.

Шетња је заказана за 17.00 часова, а грађани и даље пристижу у великом броју на ове три локације. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грађанима против блокада на Сајлову су се придружили лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић и потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић како би им пружили подршку.

На Сланој бари, са својим суграђанима који не желе блокаде, шетају у знак солидарности и први човек Града Жарко Мићин и председница Покрајинске владе Маја Гојковић.

На Сланој бари сестре Гобовић отпевале су српску химну, док су се иза њих вијориле тробојке, а у наставку текста погледајте атмосферу.

На Клиси је после интонирања српске химне пуштено да стотине балона у небо, као порука мира и почетак шетње.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

грађани против блокада
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
