(ВИДЕО) ГРАЂАНИ ПРОТИВ БЛОКАДА ИЗАШЛИ НА ВЕЛИЧАНСТВЕНУ МИРНУ ШЕТЊУ НА ТРИ ЛОКАЦИЈЕ У НОВОМ САДУ Након интонирања "Боже правде" почео скуп, СВАКОГ ВИКЕНДА СВЕ ВИШЕ ЉУДИ НА УЛИЦАМА СРПСКЕ АТИНЕ
Нови скуп грађана против блокада окупио је суграђане на Сланој бари, Сајлову и Бегечу, где су дошли да кажу "не" блокадама
Новосађани су у великом броју изашли на улице како би подржали даљи развитак Србије.
Шетња је заказана за 17.00 часова, а грађани и даље пристижу у великом броју на ове три локације.
Грађанима против блокада на Сајлову су се придружили лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић и потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић како би им пружили подршку.
На Сланој бари, са својим суграђанима који не желе блокаде, шетају у знак солидарности и први човек Града Жарко Мићин и председница Покрајинске владе Маја Гојковић.
На Сланој бари сестре Гобовић отпевале су српску химну, док су се иза њих вијориле тробојке, а у наставку текста погледајте атмосферу.
На Клиси је после интонирања српске химне пуштено да стотине балона у небо, као порука мира и почетак шетње.