ЛЕПШИ ОД ГРАЦА И БАРСЕЛОНЕ Нови Сад на самом врху најлепших других градова на светској листи И БАЊА ЛУКА СЕ ДОБРО КОТИРА
Град који се истакао као најбољи "други град" у Европи нуди путницима приступачне оброке и пива која коштају мање од око 2,30 евра.
Термин други град односи се на други најважнији или најнасељенији град у земљи после престонице, а на првом месту листе коју је објавила компанија Радицал Стораге налази се Нови Сад.
Иако путници често преферирају познате дестинације попут Париза, Рима или Берлина, други градови могу понудити пођеднако богата искуства, често по нижим ценама.
Нови Сад на врху листе
Према студији компаније Радицал Стораге, Нови Сад у Србији је проглашен за најбољи "други град" у Европи. Истраживање је упоредило искуства путника између најнасељенијег града сваке земље и другог најнасељенијег града у свакој земљи, процењујући пет области: смештај, храну, куповину, културу и атракције и приступачност.
Град има прелеп стари кварт са уличном уметношћу, тврђаву из 17. века и плажу дугу 700 метара. Препознат је као Европска омладинска престоница (2019) и УНЕСКО град креативности (2023), наводе грчки медији.
Више од половине атракција (62,6%) и ресторана (67,1%) оцењено је са четири звездице или више, док цене остају испод просека.
Како је наведено, главни оброк у јефтином ресторану кошта само 8,39 евра, у поређењу са просеком студије од 13,61 евра. Пиво је такође јефтино, са просечном ценом од 250 српских динара (2,13 евра), према Вајзу.
Остали градови који су се истакли
Барселона је заузела друго место, захваљујући својој култури и атракцијама. На врху листе били су и Гјумри у Јерменији, Клуж-Напока у Румунији и Бања Лука у Босни и Херцеговини.
У Гјумрију, путници могу пронаћи хотелску собу за 25,40 евра - 87,64 евра испод просека анкете. Оброк кошта око 8,32 евра, 5,29 евра мање од просека, док улазнице за историјска места не прелазе 1,73 евра. Најбоља искуства укључују улицу Абовиан из 19. века, тврђаву Сев Бенд и Музеј националне архитектуре и градског живота, који приказује сцене из јерменске историје.
Топ 10 "других градова" у Европи
Нови Сад, Србија
Барселона, Шпанија
Гјумри, Јерменија
Клуж-Напока, Румунија
Бања Лука, Босна и Херцеговина
Кутаиси, Грузија
Каунас, Литванија
Брно, Чешка Република
Порто, Португал
Грац, Аустрија
(Telegraf.rs)