ФУДБАЛЕРИ ТСЦ-А САВЛАДАЛИ НОВИ ПАЗАР У БАЧКОЈ ТОПОЛИ: Маневов деби за заборав
„Плави-лавови“ савладали су Нови Пазар минималним резултатом у десетом колу Суперлиге.
Офанзиван фудбал играо је домаћин у првих 45 минута покушавао да сломи отпор Пазараца, али без много успеха. Напад је доста зависио од креативности Андреја Тодороског који је проигравао саигаче, али и шутирао ка голу Самчовића. У смирају првог дела затресла се пречка Пазараца након шута Драгољуба Савића.
„Плави-лавови“ стигли су до предности у 58. минуту када је Јован Манев направио кардиналну грешку и у намери да врати лопту голману проиграо је Савића који је лопту спровео у мрежу. Нападао је Нови Пазар до краја сусрета, али без успеха. За ТСЦ је поред бодова важно и то да се на терен после паузе због повреде вратио везиста Милан Радин.
ТСЦ – Нови Пазар 1:0 (0:0)
БАЧКА ТОПОЛА: ТСЦ Арена, гледалаца: 400. Судија: А. Живковић. Стрелци: Савић у 58. за ТСЦ. Жути картони: Мезеи, Тодороски (ТСЦ), Милетић (Нови Пазар).
ТСЦ: Симић 7, Крстић 6,5, Петровић 6,5, Тодороски 7 (Са. Јовановић), Синг 6,5, Младеновић 7 (Станчић), Јовичић 7, Савић 7,5, Ст. Јовановић 6,5, Мезеи 6,5 (Урошевић), Цапан 7.
НОВИ ПАЗАР: Самчовић 6,5, Милетић 6,5, Хаџимујовић 5,5 (Оморегбе), Сисе 6,5, Опара 5 (Бијеловић), Алић 6,5 (Алиловић), Малекинушић 6 (Петковић), Станисављевић 7, Маринковић 6, Давидовић 6, Манев 5,5 (Бојат).