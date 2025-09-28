overcast clouds
ДУБАИ СЕ ДОБРО ПОЈАЧАО ПРЕД ПАРТИЗАН: Европски вицешампион потписао до краја сезоне

28.09.2025. 16:09 16:12
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФИБА

Турски кошаркашки репрезентативац Сертач Шанли потписао је уговор са Дубаијем до краја сезоне, саопштио је клуб из Уједињених Арапских Емирата.

Шанли (34) је раније играо за Фенербахче, Барселону, Ефес, Бешикташ, Трабзон, Ушак, Гацијантеп, Бурсу, Галатасарај и Турк Телеком.

Шанли је прошле сезоне са Фенербахчеом освојио титулу у Евролиги, а просечно је бележио 5,5 поена, 2,4 скока и 0,7 асистенција по утакмици.

Са селекцијом Турске освојио је сребрну медаљу на недавном Европском првенству.

Кошаркаши Дубаија ће 30. септембра у првом колу Евролиге на свом терену дочекати Партизан.

 

