ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ: Подела бодова на југу
Фудбалери Кабела одиграли су нерешено са Динамом Југ 1:1 (1:1) у 11. колу Прве лиге Србије.
Изненадили су гости Врањанце раним голом у петом минуту. Солидно је ударац из угла извео Дарио Јањић, а у гужви пред голом домаћина најбоље се снашао Дејан Ђурић и закуцао лопту под пречку. Узвратио је Динамо истом мером свега пет минута касније. На добро убачену лопту главом је налетео Миросављев и са петерца матирао Кнежевића.
Безидејни су били и домаћи и гости у другом делу. Покушао је стратег Кабеловаца Душан Бајић да увођењем центарфора Луке Гргића дође до целог плена, али су на крају обе екипе освојиле по бод.
Динамо Југ - Кабел 1:1 (1:1)
ВРАЊЕ: Градски стадион, гледалаца: 300. Судија: Љ. Борисављевић. Стрелци: Миросављев у 10. за Динамо Југ, а Ђурић у 5. за Кабел. Жути картони: Петровић, Кртолица (тренер), Влалукин (Динамо Југ), Ђурић, Кљајић, Бајић (тренер) (Кабел).
ДИНАМО ЈУГ: Тасић, Миодраговић, Нешић, Стаменковић, Ђуричковић 5,5 (Никчевић), Стојановић 5 (Стојановић), Врањеш (Николић), Попадић, Милићевић 5,5 (Селенић), Влалукин, Миросављев.
КАБЕЛ: Кнежевић 6,5, Кљајић 5,5 (Јелић), Павић 7, Чечарић 6,5 (Гргић), Пауновић 6,5 (Велицки), Јањић 7 (Тедић), Кочовић 6,5, Нинковић 6 (Апостоловски), Ђурић 7,5, Танасин 7, Пиваш 6,5.