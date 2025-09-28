(ФОТО) ПОЧEO ФЕСТИВАЛ „ЧЕТИРИ КРАЈЦАРЕ“ Изложба о Алмашком крају простире се целом Улицом Златне греде
Изложбом „Једно лице града: фасадне скулптуре и рељефи архитектонске баштине Алмашког краја, са акцентом на украсним детаљима фасада објеката“ и концертом познате виолинисткиње Јулије Хартиг која је уз клавирску пратњу Риенеке Брокханс извела свој награђивани музички перформанc „Black Rainbow” јуче је почео Фестивал „Четири крајцаре“.
Концерт Јулије Хартиг који преиспитује однос личног, породичног и колективног наслеђа одржан је у КС Свилара, док је изложба „Једно лице града“ постављена и доступна у Улици Златне греде на потезу од Гимназије Јован Јовановић Змај до Платоа Захарија Орфелина.
- Да оживимо културно историјско и архитектонско наслеђе и да га ставимо у функцију развоја заједнице. То је циљ који повезује све учеснике сложеног пројекта обнове Алмашког краја. Фестивалом „Четири крајцаре“, показаћемо шта смо до сада постигли на обнови објеката, инфраструктуре, урбаном уређењу, ал што је важније представићемо људе и њихова дела. Великане који су некада овде стварали, кроз стваралаштво актуелнихуметника. Имамо две одличне изложбе, оживећемо ликове Лазе Kостића, За харија Орфелина, чика Јове Змаја, показаћемо шта Алмашани данас раде и како се окупљају око племенитих идеја. Програм ће делом бити посвећен и најмлађим Новосађанима, јер је јако важно децу учити правим вредностима и упознати их са историјом њиховог града. Ово је нулто издање Фестивала, а наша је намера да он расте и да се развија окупљајући шири круг стваралаца и публике – нагласио је директор Завода за заштиту споменика културе Новог Сада Далибор Рожић и додао - Осим што ће заиста бити прави доживљај прошетати овим аутентичним делом града, након завршетка птојекта обнове Алмашког краја, сигуран сам да ће и културно уметнички догађаји и манифестације допринети туризму и привреди Новог Сада. Заиста је велика ствар што су Град и Покрајина препознали важност и уложили значајна средства у овако сложен и скуп пројекат.
На простору изложбе „Једно лице града“ обухваћени су објекти изграђени у распону од средине 19. до друге деценије 20. века, на којима се појављује орнаментална фасадна декорација. На фасадама ових објеката, поред флоралне и геометријске декорације, заступљени су различити скулпторални елементи, као што су различито обликоване дечије, женске и мушке маске, фигуре анђела, орнаментика са представом лављих глава и сл. Постављена је на неуобичајен начин. Прикази фасадних детаља изложени су на дрвеним палетама у екстеријеру и у амбијенту реконструкције, креирајући нови однос између функционалног и естетског.
Изложба коју приређује Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада реализована је у сарадњи са Платформом за студије културе CULTstore и Факултетом техничких наука - Департманом за архитектуру и урбанизам.