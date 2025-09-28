Србија екипно трећа
МАША ПЕРОВИЋ ПРВАКИЊА СВЕТА: Успех наше јуниорке на СП у рвању на песку
Репрезентативка Србије Маша Перовић освојила је златну медаљу на јуниорском Светском првенству у рвању на песку које је одржано у Грчкој.
Перовић је у категорији до 70 килограма забележила пет победа на пет мечева и заслужено је стигла до титуле првакиње света.
Још једна репрезентативка Србије Иринго Ђери била је у прилици да се бори за медаљу на СП у Катеринију, али је поражена у мечу за бронзано одличје.
Женска рвачка репрезентација Србије до 20 година екипно је освојила треће место иза првопласиране Украјине и селекције САД која је заузела другу позицију.
– Рвање на песку тежи ка томе да уђе у олимпијски програм. У прилог томе сведочи податак да ће ова дисциплина бити заступљена већ следеће године на Олимпијским играма младих које се одржавају у Дакару – изјавио је селектор рвачица Србије Далибор Перовић.
– Шампионат је био изузетно квалитетан, у свакој категорији је било скоро по 30 такмичара. Оно што је за нас веома позитивно је податак да ће се на основу резултата са овог шампионата одређивати квоте за учешће на Олимпијским играма младих тако да је извесно да ће Србија имати своје представнице у рвању на песку – додао је Перовић.
Он је истакао да је резултат Маше Перовић на СП изванредан.
– После злата Комарова у Загребу, потврдили смо квалитет и у женском рвању. Остварен је огроман напредак наших рвачица у последњих неколико година и сигурно је да очекујемо још боље резултате у будућности. Женско рвање у Србији је кренуло узлазном путањом и очекујемо да ћемо изборити норму за учешће на Играма у Лос Анђелесу – закључио је Перовић.