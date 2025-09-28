МАРКЕЗ СЕ ИЗЈЕДНАЧИО СА ЧУВЕНИМ РОСИЈЕМ: Шпанцу седма титула у краљевској класи, прва после шест година
Возач Дукатија Шпанац Марк Маркез освојио је титулу првака света у Мото ГП шампионату.
Он је у недељу у трци за Велику награду Јапана на стази Мотеги заузео друго место.
Марк Маркез је титулу обезбедио пет трка пре краја сезоне у Мото ГП шампионату, пошто се налази на првом месту у генералном пласману возача са 541 бодом, док је његов млађи брат Алекс Маркез из екипе Гресини рејсинг на другој позицији са 340.
Марк Маркез је освојио седму титулу шампиона света у краљевској класи, а девету у свим категоријама. Возач Дукатија се изједначио по броју освојених титула у краљевској класи са Италијаном Валентином Росијем.
Марк Маркез (32) је стигао до титуле у Мото ГП шампионату после шест година. Он је титуле у краљевској класи освојио 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019. и 2025. Возач Дукатија је ове сезоне забележио 11 победа у 17 главних трка, а остварио је 14 тријумфа у спринт тркама.
Шпански медији наводе да Маркезова титула добија на значају, пошто је возач Дукатија у претходних пет година имао четири операције руке због чега је пропустио 30 трка у четири сезоне.
Прво место на ВН Јапана освојио је возач Дукатија Италијан Франческо Бањаја, док је трећи био Шпанац Ђоан Мир из Хонде, који је стигао до првог подијума после четири године.
Бањаја, који је био светски шампион 2022. и 2023. године, заузима треће место у генералном пласману возача са 274 бода.
Наредна трка у Мото ГП шампионату биће одржана 5. октобра за ВН Индонезије.