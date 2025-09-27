broken clouds
19°C
27.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОРГАНИЗОВАЛЕ ПАСУЉИЈАДУ У ВЕТЕРНИКУ Градоначелник Мићин честитао организаторима на труду и ентузијазму

27.09.2025. 14:26 14:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Инстаграм Жарко Мићин
Коментари (0)
Instagram zarkomicin
Фото: Instagram zarkomicin

Градоначелник Новог Сада огласио се на свом Инстаграм профили поводом ”Хуманитарне пасуљијаде” на Ветернику:

”Ветерник је данас био домаћин 9. хуманитарнe Војничке пасуљијаде, коју од 2015. године на иницијативу МЗ „Ветерник“, организују Удружења грађана „Војничка пасуљијада“ и Прва бригада копнене војске.

Учешће 34 екипе, међу којима су и јавна предузећа, војска, грађани, потврђује да је манифестација осмишљена с добрим циљем. Ове године ће сав приход од котизација отићи у руке једне социјално угрожене породице у Ветернику.

Честитам организаторима на труду и ентузијазму. Захваљујем се свим екипама које учествују у кувању и доприносе хуманитарном карактеру Пасуљијаде.

Наставићемо да унапређујемо услове живота у Ветернику и свим деловима Новог Сада, водећи рачуна о равноправном развоју целог града”, истакао је градоначелник Мићин.

жарко мићин пасуљијада Ветерник
Извор:
Дневник/Инстаграм Жарко Мићин
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај