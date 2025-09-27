УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОРГАНИЗОВАЛЕ ПАСУЉИЈАДУ У ВЕТЕРНИКУ Градоначелник Мићин честитао организаторима на труду и ентузијазму
Градоначелник Новог Сада огласио се на свом Инстаграм профили поводом ”Хуманитарне пасуљијаде” на Ветернику:
”Ветерник је данас био домаћин 9. хуманитарнe Војничке пасуљијаде, коју од 2015. године на иницијативу МЗ „Ветерник“, организују Удружења грађана „Војничка пасуљијада“ и Прва бригада копнене војске.
Учешће 34 екипе, међу којима су и јавна предузећа, војска, грађани, потврђује да је манифестација осмишљена с добрим циљем. Ове године ће сав приход од котизација отићи у руке једне социјално угрожене породице у Ветернику.
Честитам организаторима на труду и ентузијазму. Захваљујем се свим екипама које учествују у кувању и доприносе хуманитарном карактеру Пасуљијаде.
Наставићемо да унапређујемо услове живота у Ветернику и свим деловима Новог Сада, водећи рачуна о равноправном развоју целог града”, истакао је градоначелник Мићин.