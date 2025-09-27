КОШАРКАШИЦЕ ВОЈВОДИНЕ ТРИЈУМФАЛНО ОТВОРИЛЕ НОВУ СЕЗОНУ У ПРВОЈ ЛИГИ Симултанка Саре Крњић
Кошаркашице Војводине тријумфално су отвориле нову сезону у Првој лиги Србије, пошто су у 1. колу домаћег шампионата надиграле Рас у гостима 77:68, уз симултанку бивше репрезентативке и највећег појачања овог лета, Саре Крњић.
Уводни дуел после захтевних припрема тежак је за сваку екипу, без обзира на то ко је са друге стране паркета. Овај пут, црвено-беле су наспрам себе имале и те како инспирисане супарнице, што се видело од првог минута. Иако се чинило да би гошће на крилима Крњићеве могле да дођу до двоцифреног вођства, после 16:10 за Новосађанке, ствари су почеле да се мењају. Домаћи састав је подигао ниво игре, поседи тима Наташе Анђелић били су нешто несигурнији и све то је утицало да Рас поведе 30:26 на средини друге деонице. Иако се играло кош за кош, утисак је био да минималну контролу имају домаће, што није био добар знак за новосадску екипу, која је на полувреме отишла са пола коша заостатка – 39:40.
Уследила је резултатска клацкалица, након чега је Сара Крњић иницирала нови налет Војводине, надовезала се и Катарина Јаковљевић и сада се већ лакше дисало. Да није било мини-серије Раса на крају трећег дела, Новосађанке би можда имале и већи суфицит од плус три (60:57). У последњој деоници одговорност је преузела Жаклина Јанковић и одвела гошће на двоцифрену залиху, после чега није било повратка за Рас.
В. М. П.
Рас – Војводина 68:77 (20:20, 20:19, 17:21, 11:17)
БЕОГРАД: СЦ Раковица, гледалаца: 200, судије: Ерић, Лазаревић, Марковић.
РАС: Видовић 2, Мергл 7, Михајловић, Бакнер 17, Ристић 17 (13ск), Тањевић, Кондић 3, Ладинек 6, Марос, Николић 16.
ВОЈВОДИНА: Бабајић, Крњић 29 (12ск, 5ас), Мазић, Бикицки 2, Јаковљевић 8, Орозовић, Ж. Јанковић 15 (10ск, 6ас), Вуковић 13, Ј. Јанковић 2, Митровић 8, Кешељ, Јеврић.