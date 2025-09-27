few clouds
СРБИЈА ДОБИЛА ПРВОГ СВЕТСКОГ ПРВАКА У ШАХ БОКСУ: Габор Хорват на трону

27.09.2025. 16:28 16:30
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Боксерски савез Србије

Српски репрезентативац Габор Хорват постао је светски шампион у шах боксу у категорији до 57 килограма.

Хорват је у финалу победио Американца Едварда Грина, а Србија је тако добила првог шампиона света у шах боксу. 

Србију на овом шампионату поред Хорвата представља и Миљан Савић који ће се полуфиналу борити са Естонцем Кирилом Чувакиним.

Светско првенство у шах боксу одржава се у спортској хали “Лагатор” у Лозници, улази у финалну фазу такмичења и трајаће до 29. септембра.

Од 23. септембра такмичари из 25 земља света учествују у хирбридном спорту који чини фузија шаха и бокса у организацији Боксерског и Шаховског савеза Србије.

Максимална дужина меча је 11 рунди, шест шаховских и пет боксерских у рингу. 

Крај меча је када супарник буде матиран или му падне заставица, после пораза у рингу или предајом меча.

Ако се шаховска партија заврши ремијем, победник је онај који је бољи у рингу.

Ако је и боксерски део завршен нерешено, победник је онај који има мањи број опомена.

шах шах турнир бокс
Спорт Шах
