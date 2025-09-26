НОВИ ДИРЕКТОРИ, НОВИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ Шта доноси десета седница Скупштине Новог Сада
Скупштина Града Новог Сада одржаће своју десету седницу у новом сазиву у петак, 3. октобра 2025. године, са почетком у 10 часова, у Великој сали зграде градске Скупштине у Улици Жарка Зрењанина 2. Пред одборницима ће се наћи обиман дневни ред са више од четрдесет тачака, који обухвата кључне урбанистичке, комуналне и кадровске теме.
Међу најзначајнијим предлозима налазе се измене одлука о доприносу за уређивање грађевинског земљишта, као и измене одлуке о социјалној заштити грађана. Разматраће се и корекције у управљању јавним паркиралиштима, што је посебно важно због све већег броја возила и потребе за новим паркинг просторима у централним градским зонама.
Одборници ће одлучивати и о више планова детаљне и генералне регулације за различите делове града. На дневном реду су предлози за делове Футога, Ченеја, Телепа, Ветерника и Лимана, као и за неколико пословних зона и улазних праваца у Нови Сад. Ови документи треба да поставе основу за даљи урбанистички развој и уређење простора у наредним годинама.
Скупштина ће размотрити и извештаје о реализацији програма јавних и комуналних предузећа за прву половину 2025. године. Биће представљени резултати рада „Водовода и канализације“, „Чистоће“, „Градског зеленила“, „Зоохигијене и ветерине“, као и других предузећа чији је оснивач Град Нови Сад. Очекује се да ће ти извештаји дати преглед досадашњих инвестиција, текућег одржавања и квалитета услуга које користи велики број Новосађана.
Посебну пажњу изазваће кадровска питања, међу којима су и предлози решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“, као и предлози за нове директоре ЈКП „Лисје“ и ЈКП „Пут“ Нови Сад.
На дневном реду су предлози за именовање директора више градских установа, укључујући Музеј Града Новог Сада, Историјски архив и Завод за заштиту споменика културе, као и измене у надзорним одборима јавних и комуналних предузећа.
Ови избори утицаће на будући рад кључних институција културе и комуналне инфраструктуре.