"ПСИХИ" ИПАК ПОТПИСАО Мијаиловић: Мика Муринен нови кошаркаш Партизана

26.09.2025. 18:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Youtube prinstcrin/FIBA Basketball
Фото: Youtube prinstcrin/FIBA Basketball

БЕОГРАД: Фински кошаркаш Мика Муринен нови је играч Партизана, саопштио је данас председник "црно-белих" Остоја Мијаиловић.

Популарни ”Психи” како је добио надимак од навијача због необузданог карактера долази у Београд.

Он је на конференцији за медије навео да је Муринен потписао уговор на три сезоне.

Муринен је на недавном Европском првенству проглашен за најбољег младог кошаркаша.

Он је на осам утакмица ЕП просечно бележио 6,6 поена и 1,9 скокова по утакмици.

остоја мијаиловић
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
