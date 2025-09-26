clear sky
НАВИЈАЧИ ДИНАМА НЕЋЕ ВИДЕТИ БАЧКУ ТОПОЛУ! Уефа ригорозна: Динамо у Србији без подршке против Макабија

26.09.2025. 17:55
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Дневник/С. Шушњевић
Фото: Дневник/С. Шушњевић

ЗАГРЕБ: Европска фудбалска унија (УЕФА) саопштила је данас да се неће наћи у продаји улазнице за навијаче Динама из Загреба за гостовање израелском Макабију у Бачкој Тополи у другом колу Лиге Европе.

Како се наводи, у одлука је донета у консултацији са оба клуба и надлежним српским и хрватским властима, 

"УЕФА је затражила да се не продају карте гостујућим навијачима у Бачкој Тополи. Ова одлука је донета након темељне процене ризика", саопштила је УЕФА.

Утакмица између фудбалера Макабија из Тел Авива и Динама играће се 2. октобра од 21 час на стадиону ТСЦ-а у Бачкој Тополи.

Динамо ће тако први пут после 28 година гостовати у Србији, последњи пут је то било 1997. када је под именом Кроација играо против Партизана.

 

