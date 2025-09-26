ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ТУРСКЕ РЕАГОВАО! Затражио избацивање Израела из свих такмичења УЕФА и ФИФА
АНКАРА: Фудбалски савез Турске послао је званично писмо на адресе ФИФА и УЕФА у ком је затражио избацивање Израела из свих клупских и репрезентативних такмичења због ситуације у Гази.
Председник ФС Турске Ибрахим Хаџиосманоглу је у писму упућеној ФИФА и УЕФА нагласио да би фудбал требало да уједини различите културе, негује пријатељство и јача кохезију међу народима.
"На основу ових вредности, осећамо се обавезним да изразимо дубоку забринутост због незаконите и нехумане ситуације која се развија у Гази", написао је између осталог Хаџиосманоглу.
Председник ФС Турске сматра да је реакција међународне фудбалске јавности неминовна.
"Ослањајући се на ове вредности, приморани смо да искажемо дубоку забринутост због нелегалне акције коју Израел спроводи у и око Газе. Ситуација је безнадежна дуже време, али ниво ургентних реакција је достигао нови ниво претходних дана, уз реакције разних институција", закључује се у писму.