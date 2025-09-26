scattered clouds
ЗВАНИЧНИЦИ КИНЕСКОГ ГРАДА ХЕФЕЈА У НОВОМ САДУ Место познато по научно-технолошким иновацијама у посети нашем граду

26.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад

Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин састао се у Градској кући са делегацијом града Хефеј из Народне Републике Кине.

На састанку су разматране могућности и модалитети успостављања економске, образовне, културне, спортске и туристичке сарадње у оквиру унапређења пријатељских односа успостављених потписивањем Писма о намерама, у мају ове године, приликом учешћа градоначелника Новог Сада Жарка Мићина у Нингбоу, на Форуму градоначелника Централне и Источне Европе „Оснаживање урбаног развоја кроз глобална партнерства“.

Фото: Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад

Кинеску делегацију чинили су потпредседник Комунистичког савета Хефеја, генерални секретар Народне владе општине Хефеј Луо Пинг, и сарадници  из Трговинског бироа општине Хефеј, Народног удружења Хефеја за пријатељство са иностранством и Комунистичког савета Чаохуа.

Фото: Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад

Чланови кинеске делегације представили су Хефеј, главни град покрајине Анхуеј, познат по научно-технолошким иновацијама, снажној индустријској бази и подстицајном пословном окружењу. Они су истакли да је он, као и Нови Сад, центар нових технологија, науке и савремене индустрије, те да представља снажан привредни и туристички центар.

Фото: Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад

Саговорници су закључили да овај сусрет представља важан корак ка јачању партнерства и изградњи ближих веза између Новог Сада и Хефеја. Договорено је да ће у наредном периоду бити реализовани конкретни кораци у оквиру започете сарадње.

Састанку су присуствовали и члан Градског већа за финансије Драган Маринковић, чланица Градског већа за урбанизам, стамбене послове, имовину и имовинско-правне послове и инвестиције Мирјана Марковић, чланица Градског већа за спорт и омладину Татјана Медвед, помоћник градоначелника Александар Петровић и саветник градоначелника Синиша Стојшин.

жарко мићин
Извор:
Дневник/Град Нови Сад
Пише:
Дневник
Нови Сад
