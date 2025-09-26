ЦРНО-БЕЛИ РЕШАВАЈУ ПРОБЛЕМ „ОДБЕГЛОГ ИГРАЧА“: Случај Калулу није више у ингеренцији струке
Тренер Партизана Срђан Благојевић рекао је, поводом недозвољеног одсуства крилног нападача црно-белих, да нема информацију где је Алдо Калулу и зашто није овде.
– Немам информацију где је Калулу. Не појављује се од прошле репрезентативне паузе. Немам ни информацију зашто није ту. Цео случај је са стране струке пребачен на управу клуба да решава проблем. Није више у мојој ингеренцији. Жао ми је што је тако, али је тако – рекао је Благојевић на конференцији за медије поводом утакмице 10. кола Суперлиге у којој Партизан сутра гостује ОФК Београду.
На питање како би екипа реаговала да се репрезентативац Демократске Републике Конго врати у тим после толиког одсуства, Благојевић је одговорио да није он дужан да објашњава, него играч.
– Кад се фудбалер толико дуго не појављује на тренинзима, излази из компетенције тренера и иде на виши ниво. А то су надлежни ограни клуба, они доносе одлуку – закључио је Благојевић.