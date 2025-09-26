ИДЕМО ПО ЗЛАТО НА ОИ У ЛОС АНЂЕЛЕСУ: Веслач Мартин Мачковић након светског сребра, Никола Стојић за историју
Репрезентативци Србије Мартин Мачковић и Николај Пименов освојили су сребрну медаљу у дисциплини дубл скул на Светском првенству у веслању у Шангају.
– После освајања првог места на Светском купу у Луцерну, знали смо да ћемо бити једни од фаворита за медаље на овом такмичењу. Али исто тако знамо колики рад и труд целог тима је уложен у ову медаљу. Свакако феноменалан осећај. Још смо под утиском овог историјског успеха за српско веслање, али је и свакако велики корак за оно што недостаје Србији - злато са Олимпијских игара у Лос Анђелесу – са осмехом на лицу је изјавио Мартин Мачковић.
Тренер српских посада Никола Стојић није крио задовољство после финала.
– Оно што су ова двојца златних момака данас урадили је нешто што ћу памтити цео живот. Енергија, посвећеност и рад су оно што их одликује. Поред честитки Јовани, Елени, Мартину, Николају и нашој физиотарапеуткињи Татјани, морам да се захвалим свим људима који су све ово време уз нас, а поготову господину Божидару Маљковићу и његовом тиму из Олимпијског комитета Србије који нам пружају свесрдну помоћ у прављењу оваквих резултата – рекао је Стојић.
Никола Стојић је свакако постао најбољи српски тренер у историји веслачког спорта, као први који је имао две екипе у финалу овог планетарног такмичења, а после освајања 4. места на СП 2022, 5. места на ОИ у Токију и 7. места на ОИ у Паризу, у своју богату што веслачку што тренерску каријеру уписати још ова два феноменална резултата.
Још један представник српског веслања који је такође био на светском нивоу на овом такмичењу је Марко Милачић, доскорашњи председник ВК Партизан, који је као признати интернационални веслачки судија добио позив од Светске веслачке федерације да буде један од водећих судија на овом такмичењу. Марко је имао ту привилегију да трку дубл скула гледа из судијског чамца и први честита момцима на резултату.