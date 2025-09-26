Воша дочекује Железничар
ТАЊГА ЖЕЛИ НОВУ ПОБЕДУ ПРЕД СВОЈИМ НАВИЈАЧИМА: Панчевци опасан ривал, исправили смо грешке из Новог Пазара
Шеф стручног штаба Војводине Мирослав Тањга оптимиста је пред дуел са екипом Железничара.
Фудбалери „старе даме“ угостиће тим из Панчева у суботу у 19.30 часова, а сви у табору Војводине верују у нови тријумф пред домаћим навијачима.
– Након првог пораза у сезони, а пред гостовање Партизану, ово је једна утакмица на коју ми морамо да ставимо посебан акценат. Морамо да покажемо квалитет и карактер и све што смо спремали од почетка ове сезоне. Екипа Железничара је показала да поседује квалитет и која је упала у благу кризу, а такви тимови су најопаснији. Имају брзину и квалитет и све што краси једну прволигашку екипу. Морамо да будемо мотивисани, агресивни, да знамо шта хоћемо, а желимо победу. Исправили смо неке грешке које смо правили у Новом Пазару, где нисмо били довољно агресивни и нисмо довољно желели победу. Сада желим да покажемо од првог минута жељу, вољу, агресивност и све што нас краси – рекао је Тањга.
Он се осврнуо на стање с повредама.
– Што се тиче кадровских проблема, имамо их, Његош Петровић је на последњем мечу осетио проблем са препоном и на њега не можемо да рачунамо, а ван строја и даље је Величковић, после оног потреса мозга, и нећемо да ризикујемо, док је Сиченџе суспендован због црвеног картона. Али, имамо 28 играча и то не сме да буде алиби за нас, идемо да победимо – рекао је Тањга.
Алекса Вукановић је такође оптимиста и верује у тријумф и наставак низа на „Карађорђу“.
– Железничар је добра екипа која има индивидуални квалитет иако тренутни резултати не иду на њихову руку. Долазе на наш стадион где ми морамо да се питамо и наравно да ћемо дати све од себе да бодове оставимо у нашој кући. Ако будемо на нашем нивоу, можемо да очекујемо победу и три бода – истакао је Вукановић.
Утакмица Војводина – Железничар на програму је у суботу у 19:30, уз директан пренос на каналу Арена спорт 3.