(ВИДЕО, ФОТО) ПОСЛЕ 35 ГОДИНА ДОЧЕКАЛИ РЕНОВИРАЊЕ Библиотека Основне школе "Ђура Даничић" са око 13 хиљада књига сада доступније ученицима ЕВО ШТА ЋЕ СВЕ БИТИ НА РАСПОЛАГАЊУ ЂАЦИМА
Након готово 35 година реновирана је библиотека Основне школе „Ђура Даничић” на Подбари, па сада ђаци и наставници имају много боље услове за рад, читање и учење.
Радови су обављени током августа, када су деца била на летњем распусту, а обухватали су кречење плафона и зидова, замену расвете, постављање ламината и замену прозора. Посебно се истиче што је простор преуређен, па је сад светлије и пространије, а литература на полицима прегледна. Књиге су поређане по азбучном реду и по жанровима и издвојена је стручна литература за наставнике и за ђаке.
Према речима в. д. директора ОШ „Ђура Даничић” Драгане Лужајић, библиотека, које би требала да буде срце школе, нажалост није уређивана од 1992. године.
- Током радова нисмо бацили ниједну књигу, већ су оне за то време препаковане и пребачене у Историјски архив града, који се налази у близини осмолетке, како не би дошло до оштећења - појаснила је Драгана Лужајић.
- Промену амбијента приметили су не само наставници него и ученици већ првог школског дана. Значајно је да није реч само о естетском уређивању, већ смо успели да вратимо децу у библиотеку. Више се распитују о разним насловима и чак траже препоруку за читање. Сходно томе додатно желимо да пробудимо интересовање деце, па је наша библиотекарка осмислила посебну активност: сваком одељењу представља дела коју су читале старије генерције, а која су можда заборављена.
Фонд библиотеке ОШ „Ђура Даничић” броји око 13.000 књига, највише лектира, и сваке године се обнавља и обогаћује. Осим тога, у плану су различите активности и радионице како би деца развила љубав према писаној речи.