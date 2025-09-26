Велика потражња за новим плавим дресом
ДО ДРЕСА МИТРОВИЋА И „ОРЛОВА“ ЈЕДНИМ КЛИКОМ: ФСС увео и онлајн куповину, овако се може до омиљених артикала
Продаја новог дреса фудбалске репрезентације Србије, која дефинитивно превазилази сва очекивања, сада ће бити доступна и путем онлајн куповине.
Тренутно на подручју Србије, а ускоро и широм Европе и света, сви они којима срце куца за репрезентацију Србије, могу да наруче и купе дрес, али и бројне друге артикле из веома богатог асортимана званичне продавнице Фудбалског савеза Србије.
Каталог прилагођен свим узрастима, посебно испуњен садржајима за најмлађе, пружа добар преглед, затим и избор куповине дреса или неког сувенира у боји националне заставе.
Посебан сајт фан-шопа Фудбалског савеза Србије orlovishop.com и инстаграм страница @fanshoporlovi омогућавају свим зантересованим навијачима да лакше и брже дођу до жељеног артикла који их доводи у фудбалску породицу Србије.
– Драго нам је да после прве отворене продавнице на Теразијама, затим и у „кући фудбала“ у Старој Пазови, нашим фановима из свих крајева Србије представимо официјелни online фан шоп фудбалске репрезентације Србије – истиче Маја Ђорђевић, директорка званичних продавница Фудбалског савеза Србије. – Милионској армији наших навијача сада ће бити пружена прилика да из кућне атмосфере поруче омиљени навијачки артикал, сувенир или дрес са посебном поруџбином, која подразумева и презиме на полеђини дреса.
Понуда је разноврсна и прилагођена свим узрастима, мушкарцима и дамама.
– У понуди је комплетан асортиман који поседујемо, почев од најновије, оригиналне и квалитетне Капели опреме, коју носе наши репрезентативци. Велики је избор женске и дечије колекције у свим величинама и бојама, као и школског прибора или спортских реквизита.
Промоција новог дреса доживела је велики успех, томе у прилог огромна потражња, посебно плавог дреса.
– Веома смо задовољни продајом новог дреса, плава боја је доминантна у потражњи без обзира да ли се ради о одраслим особама или деци. Прави хит је дуксерица у којој репрезентативци излазе на терен и слушају химну. И опрема у којој се загревају наишла је на фантастичан пријем и реакцију купаца. Ускоро ће у понуди бити и зимска колекција, коју ће свако моћи да поручи на нашем сајту, а све новитете и вести које се односе на нове колекције, разна снижења, али и наградне игре, навијачи ће имати ексклузивно на инстаграм страници званичне продавнице Фудбалског савеза Србије. Радујемо се новим изазовима наше репрезентације и заједничкој вери да подржимо наше момке на путу до остварења великог циља, пласмана на Првенство света у САД, Мексику и Канади – рекла је Маја Ђорђевић, директорка званичних продавница Фудбалског савеза Србије.