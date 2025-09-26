scattered clouds
ФИНСКО ЧУДО ОД ДЕТЕТА СТИЖЕ У ПАРТИЗАН? Мајка Муринена открила: Још од малих ногу је одушевљен Србијом

26.09.2025. 13:06
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
спорт
Фото: ФИБА

Мајка финског кошаркаша Мике Муринена говорила је о потенцијалном доласку њеног сина у београдски Партизан.

Као гром из ведра неба је спортску јавност у Србији погодила информација да је Партизан заинтересован за младог Финца Мику Муринена.

Овај 18-годишњи момак, био је називан "финским чудом од детета" на минулом Евробаскету у Риги, на ком је управо његов национални тим елиминисао Србију. 

Мика се неће вратити у школу у Аризони, то је и саопштио добро информисани Џонатан Гивони, пошто ће искористити опцију да одигра једну професионалну сезону, прескочи НКАА и запути се у НБА.

Видећемо све када завршимо преговоре и ставимо потписе на папир. Може се рећи само толико да је Мика још од малих ногу одушевљен атмосфером и начином игре какви се, на пример, виђају у Србији или у Панатинаикосу. Дакле, мало интензивнијим и ватренијим приступом рекла је Јени Ласконен.

Интересантно је и то што Мика Муринен већ неко време прати КК Партизан на друштвеним мрежама, што доказује да је и раније пратио игре црно-белих из Београда.

Б92

кошарка кк партизан
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
