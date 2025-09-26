scattered clouds
ДАНЕ БАСТА ОТВОРИО ПЕТУ „ДЕЧИЈУ ОЛИМПИЈАДУ“ У СРБОБРАНУ: Сви су победници, најмлађи што раније да се укључе у спорт

26.09.2025. 12:49 12:53
Пише:
Дневник
Извор:
Покрајинска влада
Коментари (0)
спорт
Фото: Покрајинска влада

Покрајински секретар за спорт и омладину Дане Баста отворио је у петак пету „Дечију олимпијаду“, која се одржава у Србобрану.

Организатори ове манифестације су Месна заједница Србобран, у сарадњи са Удружењем грађана „Наша прича“, уз покровитељство Општине Србобран и подршку ресорног секретаријата и Министарства за бригу о породици и демографију.

Секретар Баста је, истичући значај ове манифестације која је  окупила око 1.300 основаца са територије општине Србобран, указао на то да ресорни секретаријат подржава њено одржавање од самог почетка.

Веома је важно да се деца што раније укључе у спорт и спортска такмичења. Данас су сви они који су дошли овде већ победници поручио је  Баста и додао да ће Покрајински секретаријат за спорт и омладину наставити да прати и подржава ову манифестацију.

спорт
Фото: Покрајинска влада

Председник Општине Србобран Радивој Дебељачки захвалио се на подршци коју овој манифестацији пружају покрајинска и републичка администрација, истакавши да је поносан што се Дечија олимпијада поново одржава, и што из  Србобрана у јавност одлази једна од најлепших слика заједништва и подршке деци.

Присутнима се обратио и државни секретар у Министарству за бригу о породици и демографију Радош Пејовић, који је указао да је реч о највећој манифестацији у Војводини која промовише децу, спорт и здраве стилове живота. Он је нагласио да овакво окупљање представља важну промоцију заједништва, што је велики успех, и упутио честитке свим учесницима и организаторима.

спорт дане баста србобран олимпијада
Извор:
Покрајинска влада
Пише:
Дневник
