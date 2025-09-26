ДАНЕ БАСТА ОТВОРИО ПЕТУ „ДЕЧИЈУ ОЛИМПИЈАДУ“ У СРБОБРАНУ: Сви су победници, најмлађи што раније да се укључе у спорт
Покрајински секретар за спорт и омладину Дане Баста отворио је у петак пету „Дечију олимпијаду“, која се одржава у Србобрану.
Организатори ове манифестације су Месна заједница Србобран, у сарадњи са Удружењем грађана „Наша прича“, уз покровитељство Општине Србобран и подршку ресорног секретаријата и Министарства за бригу о породици и демографију.
Секретар Баста је, истичући значај ове манифестације која је окупила око 1.300 основаца са територије општине Србобран, указао на то да ресорни секретаријат подржава њено одржавање од самог почетка.
– Веома је важно да се деца што раније укључе у спорт и спортска такмичења. Данас су сви они који су дошли овде већ победници – поручио је Баста и додао да ће Покрајински секретаријат за спорт и омладину наставити да прати и подржава ову манифестацију.
Председник Општине Србобран Радивој Дебељачки захвалио се на подршци коју овој манифестацији пружају покрајинска и републичка администрација, истакавши да је поносан што се Дечија олимпијада поново одржава, и што из Србобрана у јавност одлази једна од најлепших слика заједништва и подршке деци.
Присутнима се обратио и државни секретар у Министарству за бригу о породици и демографију Радош Пејовић, који је указао да је реч о највећој манифестацији у Војводини која промовише децу, спорт и здраве стилове живота. Он је нагласио да овакво окупљање представља важну промоцију заједништва, што је велики успех, и упутио честитке свим учесницима и организаторима.