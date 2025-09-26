ПАНЧЕВЦИ СПРЕМНИ ЗА ГОСТОВАЊЕ ВОЈВОДИНИ: Да се покажемо у најбољем светлу, кључни агресивност и одговорност
На свом терену СРЦ Младост фудбалери Железничара поражени су од ОФК Београда где су имали и пропустили доста прилика да резултатски боље прођу.
Следи ново тешко гостовање у Новом Саду где тренер Радомир Коковић очекује да се његов тим покаже у добром светлу.
– Ми излазимо из утакмице коју смо изгубили код куће. Ми смо прошло коло одиграли јако добру утакмицу у свим фазама. Било је пуно добрих ствари, сад ћете ви да ме питате како је било добрих ствари, а изгубили смо. Било их је, и морамо да тежимо томе да, независно од резултата, победили или изгубили, добре ствари које су биле на месту задржимо и унапредимо, а лоше исправимо. Понављам, независно од резултата. – рекао је Коковић.
Панчевце очекује тешко гостовање у Новом Саду.
– Велики респект према екипи Војводине. То је тим састављен од сјајних индивидуалаца. Међутим, поред тог јаког индивидуалног квалитета, они свакако поседују и идентитет као екипа играју организовано, чврсто, са пуно агресије и пуно дуела. То је нешто што је нама фалило у претходних неколико кола и нешто на чему ћемо морати да радимо у суботу и у наставку сезоне. Мислим да ће један од кључева утакмице бити агресивност, дефанзивна одговорност и дефанзивни интензитет, поготово када су у питању друге лопте и 50–50 ситуације. Ми нисмо били довољно добри у том сегменту претходних кола. Ове недеље надамо се напретку и сигуран сам да ћемо у следећој утакмици видети помак. Још једном, тешко гостовање за нас, максималан респект према противнику, али ми наравно идемо у Нови Сад са својим амбицијама и жељом да се покажемо у најбољем светлу – рекао је Коковић.
Панчевци без победе у четири меча
Фудбалери Железничара одиграли су четири меча са Новосађани и остварили два ремија уз два пораза. Прве дебитантские сезоне у првом суперлигашком мечу између ова два ривала у Новом Саду, Панчевци су успели да освоје бод (2:2), као и прошле сезоне у Панчеву када су одиграли 1:1 пред својим навијачима. У преостала два меча Новосађани су славили у Новом Саду 2:0, а у Панчеву 3:0.
Јасно је шта мора боље у односу на дуел са ОФК Београдом.
– Ми смо против ОФК Београда примили први гол после првог шута на наш гол, а и други гол такође после првог шута на наш гол у другом полувремену. То је ствар фокуса и концентрације. Десило се на почетку првог и на почетку другог полувремена. Евидентно је да нисмо били довољно концентрисани од самог старта и да су то ситуације које морамо да решавамо са више одговорности и са више жустрине. То је био проблем из претходног кола, као и против Црвене звезде, и на томе смо радили ове недеље. То је главна поука коју смо извукли и кључна ствар коју желимо да покажемо у Новом Саду.-каже Коковић
Здравствена ситуација у тиму ,,дизелке,, је добра.
– Имамо само Николу Јовановића, који још увек није на сто посто. Он се вратио из повреде и тренирао ове недеље, али нисам сигуран колико ће моћи да помогне у Новом Саду. Сви остали су здрави и спремни да помогну екипи у данашњем мечу – закључио је Коковић.