РУКОМЕТАШИЦЕ ВОЈВОДИНЕ У СУБОТУ (18) ИГРАЈУ СА МЛАДИМ РАДНИКОМ: Исправити грешке и победити
Рукометашице Војводине у суботу гостују Младом раднику у Крушевцу у другом колу Б Суперлиге.
Меч се игра од 18 часова. Новосађанке су у првом колу стигле до бодова победивши Срем из Сремске Митровице (35:24) у СЦ Слана бара. Показале су изабранице Андријане Будимир да су спремне за све изазове које доноси поход на прво место у друго по снази такмичењу у држави.
Противнице црвено-белих освојиле су бод у првом колу Б Суперлиге у дуелу са Топличанином у Прокупљу (25:25).
Голманка Војводине Дуња Шаранчић истакла је да екипа жели да буде још боља у Крушевцу.
–Славиле смо у првом колу са двоцифреном разликом, али свесне смо да имамо још много простора за напредак. Правиле смо техничке грешке и нисмо биле на нивоу на ком желимо да будемо. Добро смо радиле током недеље и спремне смо да против Младог радника исправимо грешке и упишемо победу у гостима – јасна Шаранчићева.
В. Гвозденовић
Б Суперлига 2. коло
Жене
Субота
Јуниор – Топличанин (16.30
Млади радник – Војводина (18)
Недеља
Срем – Спартак (17)
Лозница – Зајечар (17)
Раднички (Б) – Раднички (К) (19.30)
Мушкарци
Субота
Црвенка – Врбас (18)
Лавови (Б) – Славија (19)
Обилић – Потисје (19)
Инђија – Лавови (БП) (19)
Спартак – Сивац (19)
Вождовац – Колубара (21)