РУКОМЕТАШИЦЕ ВОЈВОДИНЕ У СУБОТУ (18) ИГРАЈУ СА МЛАДИМ РАДНИКОМ: Исправити грешке и победити

26.09.2025. 13:23 13:28
Пише:
Вук Гвозденовић
СБРЛ
Фото: СБРЛ

Рукометашице Војводине у суботу гостују Младом раднику у Крушевцу у другом колу Б Суперлиге.

Меч се игра од 18 часова. Новосађанке су у првом колу стигле до бодова победивши Срем из Сремске Митровице (35:24) у СЦ Слана бара. Показале су изабранице Андријане Будимир да су спремне за све изазове које доноси поход на прво место у друго по снази такмичењу у држави.

Противнице црвено-белих освојиле су бод у првом колу Б Суперлиге у дуелу са Топличанином у Прокупљу (25:25).

Голманка Војводине Дуња Шаранчић истакла је да екипа жели да буде још боља у Крушевцу.

–Славиле смо у првом колу са двоцифреном разликом, али свесне смо да имамо још много простора за напредак. Правиле смо техничке грешке и нисмо биле на нивоу на ком желимо да будемо. Добро смо радиле током недеље и спремне смо да против Младог радника исправимо грешке и упишемо победу у гостима – јасна Шаранчићева.

В. Гвозденовић

Б Суперлига 2. коло

Жене

Субота

Јуниор – Топличанин (16.30

Млади радник – Војводина (18)

Недеља

Срем – Спартак (17)

Лозница – Зајечар (17)

Раднички (Б) – Раднички (К) (19.30)

Мушкарци

Субота

Црвенка – Врбас (18)

Лавови (Б) – Славија (19)

Обилић – Потисје (19)

Инђија – Лавови (БП) (19)

Спартак – Сивац (19)

Вождовац – Колубара (21)

 

Спорт Рукомет
