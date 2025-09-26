TРИ МИЛИОНА ЗА АРХЕОЛОГИЈУ Нова истраживања око манастира Ново Хопово ради заштите културног блага
Покрајинска влада је издвојила три милиона динара за финансирање радова у оквиру пројекта инвестиционог одржавања хидротехничких инсталација манастира Ново Хопово у Иригу.
Средства су опредељена за ангажовање додатне радне снаге на археолошком ископавању у зонама пројектоване трасе, а усмерена су Покрајинском заводу за заштиту споменика културе.
Претходних деценија је простор око манастира делимично археолошки истражен, али не у целости. Израдом дренажне и одводне канализације због конфигурације терена и високог нивоа подземних вода у знатној мери ће се ући у археолошке слојеве.
Иако је пројектом планирана рута вођења система дренаже по археолошки истраженим трасама, уводно испитивање терена је показало да ће археолошка ископавања бити већа од предвиђених.
Уградњом дренажног система биће спречен даљи продор подземних вода у порту манастирског комплекса и девастација овог споменика културе. Имајући у виду значај објекта манастира Ново Хопово, неопходно је да радове на дренажи прате и археолошка ископавања.
По својој архитектонској вредности, манастир Ново Хопово, са Црквом Светог Николе, представља најзначајнију сакралну грађевину своје епохе на овим просторима. Први запис о манастиру датира из 1451. године, а садашња црква подигнута је 1576, док је звоник са малом капелом посвећеном Светом Стефану озидан између 1751. и 1758. године. Зграде манастирских конака настајале су постепено, од 1728. до 1771. године, чиме је црква окружена са све четири стране. Хоповско фрескосликарство је једно од најзначајнијих на балканском уметничком подручју, а иконостас је радио најпознатији српски барокни сликар Теодор Крачун.