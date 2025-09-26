(ФОТО, ВИДЕО) ИСПОД „СВЕТИНЕ ЛИПЕ“ ОЖИВЕЛЕ УСПОМЕНЕ Шездесет година каснје сусрела се генерација која је исписала прве странице зрелости
Матуранти Гимназије „Светозар Марковић”, прва генерација која је испит зрелости положила давне 1965. године, окупили су се јуче у дворишту школе испод „Светине липе” и уз много емоција и понеку сузу, евоцирали успомене.
Као добри домаћини, добродошлицу су им пожелели ученици, професори и директорица Гимназије Татјана Вукадиновић, док је хор отпевао химну „Гаудеамос”.
Да се још увек добро држе и да су врсни плесачи, на чему би им много млађи позавидели, представници прве генерације матураната Светине гимназије показали су и доказали плешући валцер уз добро познату композицију Јохана Штрауса „На лепом плавом Дунаву”.
Дружење је настављено уз незаобилазно подсећање на гимназијске дане, анегдоте и присећање на нека друга времена, на корзо и игранке, када су ђаци устајали кад професор уђе у учионицу, кад се малко мирније а вала и спорије живело.