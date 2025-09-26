few clouds
(ФОТО, ВИДЕО) ИСПОД „СВЕТИНЕ ЛИПЕ“ ОЖИВЕЛЕ УСПОМЕНЕ Шездесет година каснје сусрела се генерација која је исписала прве странице зрелости

26.09.2025. 09:48 10:04
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник/ Ј. Вукашиновић

Матуранти Гимназије „Светозар Марковић”, прва генерација која је испит зрелости положила давне 1965. године, окупили су се јуче у дворишту школе испод „Светине липе” и уз много емоција и понеку сузу, евоцирали успомене.

Као добри домаћини, добродошлицу су им пожелели ученици, професори и директорица Гимназије Татјана Вукадиновић, док је хор отпевао химну „Гаудеамос”. 

Фото: Дневник/ Ј. Вукашиновић

Да се још увек добро држе и да су врсни плесачи, на чему би им много млађи позавидели, представници прве генерације матураната Светине гимназије показали су и доказали плешући валцер уз добро познату композицију Јохана Штрауса „На лепом плавом Дунаву”. 

Фото: Дневник/ Ј. Вукашиновић

Дружење је настављено уз незаобилазно подсећање на гимназијске дане, анегдоте и присећање на нека друга времена, на корзо и игранке, када су ђаци устајали кад професор уђе у учионицу, кад се малко мирније а вала и спорије живело. 

Фото: Дневник/ Ј. Вукашиновић

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

