ОКОВАО НАС СУДИЈА - ТСЦ РЕАГОВАО САОПШТЕЊЕМ: Није му први пут, закинуо нас је и за историјски успех
Након утакмице одигране у недељу против ФК Чукарички на Бановом Брду, ФК ТСЦ се обратио спортској јавности и својим навијачима.
Саопштење преносимо у целости.
„Свесни смо да у овом тренутку не играмо на нивоу који се очекује од ТСЦ-а и на који смо навикли наше навијаче претходних година. Наша екипа се још увек уходава и тражи најбољу верзију себе, на којој се упорно, свакодневно ради. Због тога, као озбиљан клуб, радимо и преузимамо одговорност за тренутне резултате и игру.
Пре свега честитамо спортском ривалу којег јако поштујемо и радујемо се свакој прилици за надметање са Чукаричким. Истовремено, јасно је да против тако квалитетних противника са којима се раме уз раме такмичимо годинама, не можемо надати се успеху за који крваво радимо - уз окове у које нас је оковао главни судија Павле Илић.
И није први пут! Добро памтимо полуфинале купа из Новог Сада када нас је исти закинуо, за нас, историјски успех, на срамоту целе Србије. За “казну", судио је и финале истог такмичења недељу дана касније. Од тада, уместо да се стање поправи, сведоци смо наставка истог сценарија.
Ми смо дали сву подршку доласку неутралног и неоптерећеног стручњака, изабраног у лику господина Месине, да подигне ниво суђења у нашој земљи, промовише квалитетне, деградира неквалитетне, нешто што спорт, кроз дешавања на терену, ради сваки дан.
Уместо унапређења, добили смо покривање колеге у очитим поновљеним грешкама и двоструким критеријумима, фразетинама о „процени интензитета контакта“ код суђеног, а ни не погледаног пенала, знатно јачег интензитета и контакта на супротној страни, све у тренуцима када се утакмица ломи и „слободном судијском уверењу“. Црвени картон из клизећег старта из бочне позиције, без подигнутог ђона, без намере, без интензитета, ма, ова одлука је у најмању руку смешна.
Након овакве срамоте очекивали смо јасно и брзо реаговање – да судија Павле Илић буде скинут са листе судија Супер лиге барем 10 утакмица. То би била минимална мера правде и сигнала да у судијској организацији постоји воља да се штити интегритет такмичења. Након саопштења и анализе суђења утакмице, чини нам се да нема ни најмање воље да се било шта промени у српском фудбалу.
ФК ТСЦ ће наставити да се бори на терену, свестан својих мана и одлучан да их исправи. Међутим, никада нећемо пристати да ћутимо док се од нашег рада, труда и снова прави предмет подсмеха и омаловажавања и док се, пред очима целе јавности, одиграва фарса названа сасвим погрешном формулациојом - „регуларно суђење“.