ОСНОВЦИ ИЗ БАНАТСКОГ КАРАЂОРЂЕВА ОСМИСЛИЛИ СЈАЈНО РЕШЕЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА Награђени за пројекат биобаште која пречишћава отпадне воде
Ученици Основне школе „Никола Тесла“ из Банатског Карађоrђева освојили су прво место на конкурсу „Екоопштина 2025“, на којем се награђују најбоље иницијативе у области одрживог урбаног развоја у Србији и промовишу иновативни пројекти који конкретно доприносе унапређењу квалитета живота општина и њихових грађана.
Конкурс „Екоопштина“ представља платформу за размену искустава и добрих пракси између француских и српских стручњака, фокусирајући се на кључне области: одрживо управљање отпадом, водама, урбану мобилност и енергетску ефикасност зграда.
Посебна пажња посвећена је категорији „Зелене школе“, која подстиче еколошке иницијативе у основним и средњим школама. У тој категорији награђују се две школе за иницијативе у области заштите животне средине - једна у којој се учи француски језик и друга у којој се он не подучава.
Основна школа „Никола Тесла“ из Банатског Карађорђева освојила је прво место у категорији образовних установа у којима се не учи француски језик, и то са пројектом „Биобаште“, чији је циљ пречишћавање отпадних вода из домаћинстава кроз природне процесе. Основци су се бавили проблемом који има ово село на подручју општине Житиште и покушали да га реше кроз систем биобашти. У пројекту је било ангажовано 15 ученика тада шестог, а сада седмог разреда, под менторством наставнице биологије Валентине Момиров.
-Ово је други пут да учествујемо на конкурсу. На првом смо заслужили похвалу, а сада смо били најбољи у Србији - истиче Момиров.
Ученици из Банатског Карађорђева осмислили су како да уз помоћ биобаште пречисте бар део отпадних вода које се стварају у сваком домаћинству у селу, у ком не постоји канализациона мрежа.
-Свако домаћинство у Банатском Карађорђеву, али и у другим селима, производи велике количине отпадне воде која, потпуно непрерађена, завршава у земљи или се слива у уличне канале. Канализацију у селима не треба очекивати у неко догледно време, па смо покушали да евидентни проблем покушамо да ублажимо формирањем биобаште – објашњава Валентина Момиров.
Успели су да формирају десет биобашти. У њима су засађени трска, која је одличан пречишћивач отпадних вода, али и декоративне биљке, које су такође врло корисне.
-Имали смо велику подршку школе, општинске власти у Житишту, а посебно родитеља, који су се заједно са децом укључили у реализацију пројекта. Укључила се и школа у Честерегу. Истакла бих несебичну помоћ породице Мускатели, која се доселила у Банатско Карађорђево. Ливија Мускатели, чија је кћерка у разреду који је реализовао пројекат, иначе се бави органском производњом и њено искуство нам је било од непроцењиве помоћи - каже Момиров.
И ова наставница биологије има искуства у реализацији пројеката који се тичу заштите животне средине. Осим што предаје у неколико школа, сарадница је на пројектима на Биолошком факултету у Новом Саду. И сама се бави органском производњом у Војводи Степи, свом родном селу.
-У свакој школи у којој радим покушавам да анимирам ђаке да се укључе у пројекте. Негде има слуха, негде мало мање. Школа у Банатском Карађорђеву је увек била спремна и радо се укључивала, а то је важно за коначан успех. Већ девет година смо укључени у пројекат „За чистије и зеленије школе у Војводини“ који организује Покрајински секретаријат за заштиту животне средине. Кроз пројекте се на најбољи начин подиже свест о животној средини, о њеној угрожености и могућностима да се она унапреди – наглашава наша саговорница.