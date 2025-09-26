broken clouds
ОСНОВЦИ ИЗ БАНАТСКОГ КАРАЂОРЂЕВА ОСМИСЛИЛИ СЈАЈНО РЕШЕЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА Награђени за пројекат биобаште која пречишћава отпадне воде

26.09.2025. 08:58 09:04
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
ученици банатско карађорђево
Фото: Приватна архива

Ученици Основне школе „Никола Тесла“ из Банатског Карађоrђева освојили су прво место на конкурсу „Екоопштина 2025“, на којем се награђују најбоље иницијативе у области одрживог урбаног развоја у Србији и промовишу иновативни пројекти који конкретно доприносе унапређењу квалитета живота општина и њихових грађана.

Конкурс „Екоопштина“ представља платформу за размену искустава и добрих пракси између француских и српских стручњака, фокусирајући се на кључне области: одрживо управљање отпадом, водама, урбану мобилност и енергетску ефикасност зграда. 

Посебна пажња посвећена је категорији „Зелене школе“, која подстиче еколошке иницијативе у основним и средњим школама. У тој категорији награђују се две школе за иницијативе у области заштите животне средине - једна у којој се учи француски језик и друга у којој се он не подучава.

Основна школа „Никола Тесла“ из Банатског Карађорђева освојила је прво место у категорији образовних установа у којима се не учи француски језик, и то са пројектом „Биобаште“, чији је циљ пречишћавање отпадних вода из домаћинстава кроз природне процесе. Основци су се бавили проблемом који има ово село на подручју општине Житиште и покушали да га реше кроз систем биобашти. У пројекту је било ангажовано 15 ученика тада шестог, а сада седмог разреда, под менторством наставнице биологије Валентине Момиров.

-Ово је други пут да учествујемо на конкурсу. На првом смо заслужили похвалу, а сада смо били најбољи у Србији - истиче Момиров.

Ученици из Банатског Карађорђева осмислили су како да уз помоћ биобаште пречисте бар део отпадних вода које се стварају у сваком домаћинству у селу, у ком не постоји канализациона мрежа.

-Свако домаћинство у Банатском Карађорђеву, али и у другим селима, производи велике количине отпадне воде која, потпуно непрерађена, завршава у земљи или се слива у уличне канале. Канализацију у селима не треба очекивати у неко догледно време, па смо покушали да евидентни проблем покушамо да ублажимо формирањем биобаште – објашњава Валентина Момиров.

ученици банатско карађорђево
Фото: Приватна архива

Успели су да формирају десет биобашти. У њима су засађени трска, која је одличан пречишћивач отпадних вода, али и декоративне биљке, које су такође врло корисне.

-Имали смо велику подршку школе, општинске власти у Житишту, а посебно родитеља, који су се заједно са децом укључили у реализацију пројекта. Укључила се и школа у Честерегу. Истакла бих несебичну помоћ породице Мускатели, која се доселила у Банатско Карађорђево. Ливија Мускатели, чија је кћерка у разреду који је реализовао пројекат, иначе се бави органском производњом и њено искуство нам је било од непроцењиве помоћи - каже Момиров.

И ова наставница биологије има искуства у реализацији пројеката који се тичу заштите животне средине. Осим што предаје у неколико школа, сарадница је на пројектима на Биолошком факултету у Новом Саду. И сама се бави органском производњом у Војводи Степи, свом родном селу.

-У свакој школи у којој радим покушавам да анимирам ђаке да се укључе у пројекте. Негде има слуха, негде мало мање. Школа у Банатском Карађорђеву је увек била спремна и радо се укључивала, а то је важно за коначан успех. Већ девет година смо укључени у пројекат „За чистије и зеленије школе у Војводини“ који организује Покрајински секретаријат за заштиту животне средине. Кроз пројекте се на најбољи начин подиже свест о животној средини, о њеној угрожености и могућностима да се она унапреди – наглашава наша саговорница.

ученици банатско карађорђево био башта
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Банат
