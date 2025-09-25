НАСТАВЉА СЕ СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ Воша чека Железничар, Партизан гостује ОФК Београду, Звезда чека Раднички Крагујевац...
БЕОГРАД: У наредна три дана биће одиграно 10. коло Суперлиге Србије, фудбалери Црвене звезде дочекаће крагујевачки Раднички, док ће Партизан гостовати ОФК Београду.
Први меч 10. кола СЛС на програму је сутра од 18 часова у Сурдулици, а састаће се Радник и ИМТ.
Фудбалери Јавора ће у суботу од 17.30 часова у Ивањици дочекати Раднички из Ниша. ОФК Београд ће у Зајечару од 18.30 сати играти са Партизаном, док ће Војводина у Новом Саду од 19.30 часова дочекати Железничар.
Фудбалери ТСЦ-а ће у недељу од 16 часова у Бачкој Тополи играти са Новим Пазаром, док ће сат касније састати Спартак - Напредак и Младост - Чукарички.
Последњи меч 10. кола СЛС на програму је у недељу од 19 часова на стадиону "Рајко Митић" у Београду где ће Црвена звезда дочекати Раднички из Крагујевца.
Прво место на табели СЛС држи Црвена звезда са 21 бодом уз седам утакмица, док је Партизан други са 19 из осам мечева.