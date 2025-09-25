Санира се више улица у Кисачу НА СНАЗИ ЈЕ ПРИВРЕМЕНА ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА
25.09.2025. 15:49 15:53
Коментари (0)
У оквиру редовног одржавања путне инфраструктуре предвиђени су радови на поправци коловозне конструкције у Масариковој, као и у Светосавској улици у насељу Кисач.
Током трајања радова, ради њиховог што бржег и квалитетнијег извођења, на снази је привремена измена режима саобраћаја у периоду од 25. септембра до 09. октобра.
У протеклим данима на територији МЗ „Кисач“, реализовани су радови на уређењу саобраћајних површина у две улице – Јанка Чмелика и Штурова, а у току су радови на поправци коловоза у Војвођанској улици и Улици Војводе Танкосића.
Апелује се на учеснике у саобраћају за повећану опрезност и поштовање привремене саобраћајне сигнализације током трајања радова, истакли су из Кабинета градоначелника.