Санира се више улица у Кисачу НА СНАЗИ ЈЕ ПРИВРЕМЕНА ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА

25.09.2025. 15:49 15:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Град Нови Сад
Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад

У оквиру редовног одржавања путне инфраструктуре предвиђени су радови на поправци коловозне конструкције у Масариковој, као и у Светосавској  улици у насељу Кисач.

Током трајања радова, ради њиховог што бржег и квалитетнијег извођења, на снази је привремена измена режима саобраћаја у периоду од 25. септембра до 09. октобра. 

У протеклим данима на територији МЗ „Кисач“, реализовани су радови на уређењу саобраћајних површина у две улице – Јанка Чмелика и Штурова, а у току су радови на поправци коловоза у Војвођанској улици и Улици Војводе Танкосића.

Апелује се на учеснике у саобраћају за повећану опрезност и поштовање привремене саобраћајне сигнализације током трајања радова, истакли су из Кабинета градоначелника.

 

Извор:
Дневник/Град Нови Сад
Пише:
Дневник
Нови Сад
