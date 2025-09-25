ПОСЛЕ ПОРАЗА КАБЕЛА ОД СМЕДЕРЕВА У ПЛС: Лопта није хтела у гол
Фудбалери Кабела поражени су од Смедерева 1:3 у десетом колу Прве лиге Србије.
Новосађани су друго полувреме играли са десеторицом, а пред крај сусрета остали су без још једног играча. Упркос томе борили су се до краја, стварали шансе, али нису могли против бројчано надмоћнијих гостију.
Повели су Смедеревљани у првом полувремену, док је однос снага још био једнак, Новосађани су евроголом Коларевића поравнали резултат, али су Локоса и Коџић докрајчили жилаве црвено-црне.
– Штета је што нисмо освојили макар бод. Натерали смо их да се бране у другом полувремену иако су имали играча више. Нападали смо, стварали шансе, погодили оквир гола неколико пута, али лопта није желала да нас послуша – рекао је, видно разочарани Марко Павић.
Кабел у 11. колу Прве лиге Србије гостује ФАП-у на Градском стадиону у Прибоју у недељу од 15 часова.