НОВОСАДСКА КОШАРКАШИЦА ПРОНАШЛА АНГАЖМАН Радуловићева у Румунији
Румунски клуб ЦСМ Трговиште потврдио је ангажман српске кошаркашице, Новосађанке Лене Радуловић, која ће од наредне сезоне носити њихов дрес и бити главни ослонац на позицији плејмејкера.
Радуловићева иза себе има богато и разноврсно искуство. Прошле сезоне наступала је у Швајцарској, где је бранила боје екипе Хелиос и скренула пажњу на себе добрим играма, пре свега контролом ритма меча, прегледом игре и сигурним вођењем напада. Оно што је посебно краси јесте чињеница да уме да комбинује организацију и креацију за саиграчице са личним поентерским учинком, па је често била кључна фигура на паркету.
Поред клупске каријере, Радуловић је већ дуже време активна и на репрезентативној сцени у формату 3×3 кошарке, где је наступала за национални тим Србије. Управо то искуство у динамичном и физички захтевном 3×3 систему додатно јој је помогло да развије брзину реакције, сналажљивост у ситуацијама “један на један” и менталну чврстину.
За ЦСМ Трговиште ово појачање има посебан значај – клуб се последњих година труди да поврати стару репутацију и укључи се у борбу за врх румунске кошарке, а довођење Радуловић јасно показује њихове амбиције. Српска кошаркашица би требало да унесе стабилност у организацији игре и буде својеврсни продужетак тренера на паркету.
В. М. П.