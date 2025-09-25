broken clouds
22°C
25.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1872
usd
99.2775
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВОСАДСКА КОШАРКАШИЦА ПРОНАШЛА АНГАЖМАН Радуловићева у Румунији

25.09.2025. 14:09 14:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Војводина
Фото: ФИБА

Румунски клуб ЦСМ Трговиште потврдио је ангажман српске кошаркашице, Новосађанке Лене Радуловић, која ће од наредне сезоне носити њихов дрес и бити главни ослонац на позицији плејмејкера.

Радуловићева иза себе има богато и разноврсно искуство. Прошле сезоне наступала је у Швајцарској, где је бранила боје екипе Хелиос и скренула пажњу на себе добрим играма, пре свега контролом ритма меча, прегледом игре и сигурним вођењем напада. Оно што је посебно краси јесте чињеница да уме да комбинује организацију и креацију за саиграчице са личним поентерским учинком, па је често била кључна фигура на паркету.

Поред клупске каријере, Радуловић је већ дуже време активна и на репрезентативној сцени у формату 3×3 кошарке, где је наступала за национални тим Србије. Управо то искуство у динамичном и физички захтевном 3×3 систему додатно јој је помогло да развије брзину реакције, сналажљивост у ситуацијама “један на један” и менталну чврстину.

За ЦСМ Трговиште ово појачање има посебан значај – клуб се последњих година труди да поврати стару репутацију и укључи се у борбу за врх румунске кошарке, а довођење Радуловић јасно показује њихове амбиције. Српска кошаркашица би требало да унесе стабилност у организацији игре и буде својеврсни продужетак тренера на паркету.

В. М. П.

кошарка
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај