МАЛИШАНИ ИЗ СУБОТИЦЕ ОТКРИВАЈУ ТАЈНИ ЈЕЗИК ПРИРОДЕ Кроз игру и креативне активности учили како природа комуницира са људима
Учионица Основне школе "Соња Маринковић" у Суботици претворила се у чаробну радионицу где су ученици четвртог разреда постали прави Еко-шаптачи.
У оквиру пројекта "Еко-шаптачи: Тајни језик природе", малишани су кроз игру и креативне активности учили како природа комуницира са нама.
Сандра Иршевић, председница Удружења грађана "Малин" и ауторка е-боока "Еко-шаптачи: Тајни језик природе", одржала је радионице за децу која су показала невероватну радозналост и жеђ за знањем о природи.
-Деца су делила своја искуства о томе како она штите природу. Била су веома радоназнала нарочито у делу који се односи на тајни језик биљака и животиња - каже Иршевић.
Током радионице, ученици су кроз интерактивне вежбе и симболичне гесте учили о комуникацији биљака, значају биодиверзитета, начинима штедње природних ресурса и важности рециклаже за будућност планете. Пројекат који реализује УГ "Малин" уз подршку Града Суботице, Секретеријат за заштиту животне средине показао се као изузетно ефикасан начин едукације најмлађих.
Посебно су ученици делили своје знање о екскурзијама у природу. Делили су искуства о томе шта су видели током шетњи парком, како су посматрали птице, биљке и инсекте. Једно дете је испричало како је уочило да се цвеће другачије понаша ујутру и увече, док је друго поделило како је пронашло "тајно место" где се окупљају лептири.
-Један ученик ме је питао да ли дрвеће осећа бол кад га секу - прича Сандра Иршевић.
-Ти тренутци су највреднији, када деца почну да разумеју да су и они део природе, а не одвојени од ње.
Предавање и радионица је завршена обећањем да свако дете постане Еко-шаптач са задатком да преноси знање даље. Добили су своје "еко-мисије" кроз које ће код куће садити семена, чувати воду, раздвајати отпад и посматрати природу у свом окружењу.
-Ови малишани су наша будућност. Ако наставимо овако да их едукујемо, можемо бити мирни, планета ће бити у добрим рукама - закључује Иршевић.
Е-боок је доступан на сајту www.ecofeminizam.com .