НОЋ ИСТРАЖИВАЧА У НОВОМ САДУ Наука, радозналост и забава у петак 26. септембра

25.09.2025. 10:02 10:03
Фото: Промо

Европска ноћ истраживача одржаће се у петак, 26. септембра, на две локације у Новом Саду – у ТЦ BIG и простору PROSTOR у Петроварадину!

Прва Ноћ истраживача у Србији организована је управо у Новом Саду 2010. године, када се више од сто истраживача окупило како би најмлађима и заинтересованим суграђанима приближили чаролију науке. 

Од тада, последњи петак у септембру резервисан је за научнике, њихова открића и инспиративна дружења.

Сви садржаји су, као и претходних година, бесплатни, а програм за петак изгледа овако:

 

🧪 ТЦ BIG (16:00 – 22:00)

16:00 – почетак Европске ноћи истраживача

17:00 – поздрави:

проф. др Тијана Продановић, програмска директорка пројекта

др Владимир Тодоровић, координатор пројекта

Изабел Ајцингер, саветница за пројекте при Европској комисији

20:00 – Кафa са научницима

 

🌍 PROSTOR, Петроварадин (19:00 – 00:00)

19:00 – предавање: Велики језички модели – папагаји са докторатом

20:00 – трибина: Комуникација у дигиталном простору

21:00 – рок свирка: Monohromi

 

Током програма у ТЦ BIG, истраживачи свих факултета Новосадског универзитета представиће примену вештачке интелигенције у медицини, привреди и техничким наукама, уз радионице за све узрасте. У простору PROSTOR очекују нас интригантне дискусије о савременим технологијама, као и концерт бенда Monohromi, чији су чланови такође из академског света.

Европска ноћ истраживача у Србији реализује се уз подршку програма HORIZON 2020, највећег програма Европске уније за истраживање и иновације.

Све детаље о програму, садржајима и сатници можете пронаћи на званичном сајту: 👉 www.nocistrazivaca.rs

