НОЋ ИСТРАЖИВАЧА У НОВОМ САДУ Наука, радозналост и забава у петак 26. септембра
Европска ноћ истраживача одржаће се у петак, 26. септембра, на две локације у Новом Саду – у ТЦ BIG и простору PROSTOR у Петроварадину!
Прва Ноћ истраживача у Србији организована је управо у Новом Саду 2010. године, када се више од сто истраживача окупило како би најмлађима и заинтересованим суграђанима приближили чаролију науке.
Од тада, последњи петак у септембру резервисан је за научнике, њихова открића и инспиративна дружења.
Сви садржаји су, као и претходних година, бесплатни, а програм за петак изгледа овако:
🧪 ТЦ BIG (16:00 – 22:00)
16:00 – почетак Европске ноћи истраживача
17:00 – поздрави:
проф. др Тијана Продановић, програмска директорка пројекта
др Владимир Тодоровић, координатор пројекта
Изабел Ајцингер, саветница за пројекте при Европској комисији
20:00 – Кафa са научницима
🌍 PROSTOR, Петроварадин (19:00 – 00:00)
19:00 – предавање: Велики језички модели – папагаји са докторатом
20:00 – трибина: Комуникација у дигиталном простору
21:00 – рок свирка: Monohromi
Током програма у ТЦ BIG, истраживачи свих факултета Новосадског универзитета представиће примену вештачке интелигенције у медицини, привреди и техничким наукама, уз радионице за све узрасте. У простору PROSTOR очекују нас интригантне дискусије о савременим технологијама, као и концерт бенда Monohromi, чији су чланови такође из академског света.
Европска ноћ истраживача у Србији реализује се уз подршку програма HORIZON 2020, највећег програма Европске уније за истраживање и иновације.
Све детаље о програму, садржајима и сатници можете пронаћи на званичном сајту: 👉 www.nocistrazivaca.rs