ОДЛОЖЕН ПЛАНИРАНИ ПОВРАТАК САОБРАЋАЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКУ СТАНИЦУ У НОВОМ САДУ И даље преко Петроварадина, тражи се привремено решење- Ово су опције
Питање повратка путничког саобраћаја на главну железничку станицу у Нови Сад и даље је отворено, а надлежни разматрају могућности привременог решења и неопходне грађевинске захвате на постојићем објекту.
Иако је раније најављено да би се путнички саобраћај могао вратити на главну железничку станицу у Новом Саду уређењем колског пролаза на објекту Д, након додатних испитивања утврђено је да је неопходно спровести нове грађевинске радове на том делу.
Због тога железничка станица Нови Сад још не може да прими путнике, а град Нови Сад, према речима градоначелника Жарка Мићина, у међувремену тражи привремено решење на другој локацији у Новом Саду како би се растеретила станица у Петроварадину.
- Пронашли смо једну локацију потенцијално која би могла брже бити од овога спремна за коришћење. То је стајалиште, једно мањег капацитета, али је неопходно добро сагледати да ли воз може да се заустави на том стајалишту. С друге стране, неопходно је значајно улагање од стране града, како би се урадила приступна инфраструктура, приступне саобраћајнице, одговарајући паркинзи- рекао је Мићин.
Председница Друштва архитеката Новог Сада Ана Ферик Иванович објашњава за Еуроњуз Србија да би радови на објекту Д главне станице захтевали озбиљне грађевинске интервенције и да то није решење које се може спровести брзо.
"То је по мени неки колски улаз који у денивелацији са тереном перона, где би наравно морала да се уради одређена интервенција. Како би путници који би паркирали возила на паркингу да би дошли на етажу или на висину самих трачница, морала би да се спроведе нека денивелација терена", рекла је она.
Ферик Иванович зато предлаже друго решење у оквиру самог комплекса главне станице на другом објекту.
"Као што видимо овде је један доста велики плато на коме могу да се наместе продајна места за карте, може нека чак и привремена салетла да људи не кисну. Ми овде имамо директан приступ на пероне са нивоа који је исто улаз у железничку станицу. Једино што мислим да би од интервенције било потребно је да се угради покретна столица или лифт за људе са посебним потребама у кретању. Иначе, као што видимо имамо доста широко степениште које би се могло врло брзо почети користити", рекла је она.
Грађани са којима је разговарала репортерка Еуроњуз Србија кажу да би им повратак возова на главну станицу много значио.
"Пре или касније ће се отворити, али питање је под којим условима... Прво да то буде сигурно за употребу и да све надлежне службе дају одобрење и наравно да се све испита и да сви добијемо одговоре које очекујемо", рекао је један суграђанин.
"Данас сам дошла из Београда на један лекарски преглед. Мислим, лепо ми је да сам видела Петроварадин, али верујем да људима који овде живе, није лако, јер практично од центра града до Петроварадина, вам је као од Петроварадина до Београда", рекла је једна путница.
"Центар ту је, сви смо навикли на то, и због тога је боље да се све врати, да нам се врати наш Нови Сад кући", рекла је једна становница Новог Сада.
Расписан конкурс за идејно решење спомен обележја страдалима 1. новембра 2024.
Такође, данас је расписан конкурс за спомен обележје страдалима на главној железничкој станици ускоро бити расписан.
Набавку за конкурс спроводи Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, а радови ће стизати под шифром без откривања аутора.
Стручни жири и комисија које је предложио градоначелник оцењиваће уметничка и урбанистичка решења, а коначни избор биће познат три месеца од расписивања конкурса.