ВОШИНИ РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ: 11 чланова „старе даме“ у националним селекцијама
Нови репрезентативни “прозор” поново је учинио да се Воша осети додатно поносно и посебно, пошто је наш тим изнедрио чак 11 репрезентативаца у новембру.
Лазар Ранђеловић – Србија
“Стара дама” из Новог Сада поново може да се похвали тиме да ће имати “орла” у новом репрезентативном циклусу. Лазар Ранђеловић зарадио је позив и поверење новог селектора Србије Вељка Пауновића, који га је уврстио у свој први списак по доласку на клупу А националног тима, за мечеве са Енглеском и Летонијом у оквиру квалификација за наредни Мундијал.
Стефан Букинац – Србија U 21
Асистенција за победоносни гол Воше против Радничког у Нишу само је додатно потврдила форму у којој се налази Стефан Букинац. Награда за вредан рад стигла је и у виду новог позива селектора Зорана Мирковића у редове младе репрезентације Србије. Леви бек Војводине имаће шансу да заигра против Чешке и САД у склопу припрема за Европско првенство.
Срђан Боровина – Србија U 19
Са разлогом се о овом момку прича само похвалним речима, а капитен нашег омладинског тима заслужио је да се нађе на списку селектора Гордана Петрића. У19 репрезентацију Србије очекују дуели са Гибралтаром, Грузијом и Хрватском, а Воша се нада да управо Боровина може помоћи нашој селекцији у борби за пласман на Европско првенство.
Богдан Богдановић, Вукашин Топић, Дамјан Ђокановић – Србија U 18
Војводина је посебно поносна на чињеницу да у својим редовима има велики број играча који су будућност српског фудбала и који ће дуги низ година чинити “костур” наших селекција. Селектор У18 тима Милан Стегњаић је тако позвао тројицу фудбалера Воше за утакмице са Русијом.
Вукашин Давидов, Лука Андријашевић, Вељко Пејовић, Андреј Незири – Србија U 17
Још “богатији” избор “орлићима” Воша је понудила у кадетској селекцији селектору Игору Матићу. Чак четворица фудбалера Војводине у овом узрасту нашли су се на списку за почетак квалификационог циклуса за Европско првенство, где ће Србија играти против Малте, БиХ и Турске.
Дамјан Јовић – БиХ U 17
Још једном се Дамјан Јовић нашао међу одабраним играчима у кадетској селекцији Босне и Херцеговине. Дамјан ће се наћи на располагању селектору Авдукићу за мечеве са Малтом, Турском, као и са Србијом, где ће се састати са четворицом својих саиграча из Воше.