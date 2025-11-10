Инђић и Иђац за таблом
СРПСКИ ПРВАЦИ ЕВРОПЕ НА ЧУВЕНОМ ТУРНИРУ У ШАХУ: Меморијал Моме Вучићевића у суботу у Београду
Tрадиционални брзопотезни шаховски турнир 9. Меморијал Моме Вучићевића 2024. одржаће се у суботу, 15. новембра у 14 часова у хотелу Метропол у Београду.
Турнир се игра у спомен на Мому Вучићевића, једну од најсветлијих фигура српског шаха крајем прошлог и почетком овог века. Мома је заузимао истакнуте позиције у југославенском и српском шаху. Био је носилац титуле ФИДЕ мајстора, пионирски шампион Југославије, омладински шампион Србије, селектор мушке шаховске репрезентације Србије… Поред шаховске каријере Мома је био изузетно успешан и у свету бизниса (Гранд кафа) што му је омогућило да несебично и финансијски помаже шах и шахисте.
Међународни брзопотезни турнир који је установљен 2015. године постао је традиционалан и уједно најјачи међународни брзопотезни турнир у овом делу Европе са преко 300 учесника. Као и сваке године турнир изазива велико интересовање шаховске јавности.
Поред најбољих домаћих шахиста, чланова мушке и женске репрезентације Србије учешће на овогодишњем турниру су већ потврдили и бројни шахисти из 13 држава. Домаћу листу предводе велемајстор Александар Инђић, прошлогодишњи првак Европе и петоструки првак Србије, а код дама актуелна шампионка Европе, интернационални мајстор Теодора Ињац.
Организатор турнира је Шаховски клуб „Београд“, а покровитељ је породица Вучићевић. Одлуком руководства клуба од овогодишњег турнира, шаховска академија која дуго година ствара кадетске и сениорске репрезентативце Србије, понеће име Моме Вучићевића!
Листа пријављених учесника се свакодневно ажурира и може се видети на овом ЛИНКУ.
Меморијал Мома Вућићевића је јединствена прилика да на једном месту видимо најјаче српске шахисте на једном месту, појачане искусним велемајсторима из других држава (Грузија, Турска, Босна и Херцеговина итд.).