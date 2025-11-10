И Сања Митић заслужено до титуле
ПЕТО ЕВРОПСКО ЗЛАТО ХЕРОИНЕ СРПСКОГ БОКСА: Сара Ћирковић на крову Старог континента, Србији девет медаља
Женска боксерска селекција Србије враћа се са Европског првенства за млађе сениорке и омладинке у Јеревану са девет медаља.
Наше боксерке освојиле су два злата, четири сребра и три бронзе.
Последњег дана такмичења у главном граду Јерменије српкиње су исковале три медаље, Сара Ћирковић и Сања Митић злато, Анастасија Бошковић сребро.
Златна хероина српског бокса Сара Ћирковић победивши у финалу ЕП рускињу Дарију Пантелејеву једногласном одлуком судија – 5:0 освојила је трећу у низу златну медаљу на шампионатима Европе у олимпијском боксу за млађе сениоре (У23). Уједно, ово је значило пето Сарино злато у свим такмичарским узрастима када су у питању шампионати Старог континента.
Претходна европска злата у овом узрасту Ћирковићева је освојила у Будви (2023) и Софији (2024), где је на оба шампионата проглашена најбољом боксерком као и сада у Јеревану где је добила посебан пехар намењен најбољој боксерки Првенства.
Сања Митић (до 50 кг) је такође заслужено освојила златно одличје у Јеревану. Сања је у финалу победила Арину Вострикову из Русије на поене, једногласном одлуком судија – 5:0.
Анастасија Бошковић се за злато борила против Белорускиње Дарије Лецко. Поражена је на поене једногласном одлуком судија – 5:0 чиме је освојила сребрну медаљу и наслов вицешампиона Европе.
У узрасту омладинки Србија је окићена са три сребра. Николина Џида (до 52 кг) се у финалу борила жестоко против Рускиње Ксеније Цимбаљук, поражена је на поене, Милица Пантелић (до 60 кг) је у финалу заустављена од Софије Молчанове из Русије, прекидом борбе у другој рунди од стране судије у рингу, док је Дуња Вуксић (до 63 кг) у финалу изгубила од Рускиње Арине Варсаније.
Три бронзане медаље за Србију на шампионату Европе у боксу за млађе сениорке (У23) и омладинке (У19) из календара ЕУБЦ освојиле су: Лејла Сејди (до 57 кг) у омладинској конкуренцији (У19), а у узрасту млађих сениорки (У23), Драгана Јовановић (до 57 кг), Кристина Кулухова (до 60 кг).
Женску репрезентацију Србије у конкуренцији омладинки представљале су: до 52 кг Николина Џида, 57 кг Лејла Сејди, 60 кг Милица Пантелић и 63 кг Дуња Вукшић. Код млађих сениорки (У23) боје наше земље у Јеревану браниле су: 50 кг Сања Митић, 54 кг Сара Ћирковић, 57 кг Драгана Јовановић, 63 кг Кристина Кулухова и 70 кг Анастасија Бошковић.
Стручни штаб женске репрезентације Србије чинили су селектор Мирко Ждрало и тренери Ален Биченов из Русије, Кубанац Педро Гранадо и Александар Вучковић.