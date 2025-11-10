overcast clouds
И Сања Митић заслужено до титуле

ПЕТО ЕВРОПСКО ЗЛАТО ХЕРОИНЕ СРПСКОГ БОКСА: Сара Ћирковић на крову Старог континента, Србији девет медаља

10.11.2025. 16:43 16:54
Пише:
Дневник
Извор:
Боксерски савез Србије
спорт
Фото: Боксерски савез Србије

Женска боксерска селекција Србије враћа се са Европског првенства за млађе сениорке и омладинке у Јеревану са девет медаља.

Наше боксерке освојиле су два злата, четири сребра и три бронзе.

Последњег дана такмичења у главном граду Јерменије српкиње су исковале три медаље, Сара Ћирковић и Сања Митић злато, Анастасија Бошковић сребро.

Златна хероина српског бокса Сара Ћирковић победивши у финалу ЕП рускињу Дарију Пантелејеву једногласном одлуком судија – 5:0 освојила је трећу у низу златну медаљу на шампионатима Европе у олимпијском боксу за млађе сениоре (У23). Уједно, ово је значило пето Сарино злато у свим такмичарским узрастима када су у питању шампионати Старог континента. 

Претходна европска злата у овом узрасту Ћирковићева је освојила у Будви (2023) и Софији (2024), где је на оба шампионата проглашена најбољом боксерком као и сада у Јеревану где је добила посебан пехар намењен најбољој боксерки Првенства.

спорт
Фото: Боксерски савез Србије

Сања Митић (до 50 кг) је такође заслужено освојила златно одличје у Јеревану. Сања је у финалу победила Арину Вострикову из Русије на поене, једногласном одлуком судија – 5:0.

Анастасија Бошковић се за злато борила против Белорускиње Дарије Лецко. Поражена је на поене једногласном одлуком судија – 5:0 чиме је освојила сребрну медаљу и наслов вицешампиона Европе.

У узрасту омладинки Србија је окићена са три сребра. Николина Џида (до 52 кг) се у финалу борила жестоко против Рускиње Ксеније Цимбаљук, поражена је на поене, Милица Пантелић (до 60 кг) је у финалу заустављена од Софије Молчанове из Русије, прекидом борбе у другој рунди од стране судије у рингу, док је Дуња Вуксић (до 63 кг) у финалу изгубила од Рускиње Арине Варсаније.

Три бронзане медаље за Србију на шампионату Европе у боксу за млађе сениорке (У23) и омладинке (У19) из календара ЕУБЦ освојиле су: Лејла Сејди (до 57 кг) у омладинској конкуренцији (У19), а у узрасту млађих сениорки (У23), Драгана Јовановић (до 57 кг), Кристина Кулухова (до 60 кг). 

Женску репрезентацију Србије у конкуренцији омладинки представљале су: до 52 кг Николина Џида, 57 кг Лејла Сејди, ⁠⁠60 кг Милица Пантелић и 63 кг ⁠Дуња Вукшић. Код млађих сениорки (У23) боје наше земље у Јеревану браниле су: 50 кг Сања Митић, ⁠54 кг Сара Ћирковић, ⁠57 кг Драгана Јовановић, ⁠63 кг Кристина Кулухова и ⁠70 кг Анастасија Бошковић.

Стручни штаб женске репрезентације Србије чинили су селектор Мирко Ждрало и тренери Ален Биченов из Русије, Кубанац Педро Гранадо и Александар Вучковић.

Боксерке Србије боксер боксери боксерски савез србије
Извор:
Боксерски савез Србије
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
