СРПСКА БОКС ХЕРОИНА ПРЕД НОВИМ ИЗАЗОВОМ: Сара Ћирковић укршта рукавице са Венецуеланком Флорес у Минхену
Спектакл у најави, судар српске бокс хероине 21-годишње Саре Ћирковић и 13 година старије Лаирис Флорин.
У Минхену, 4. октобра 2025. Сара креће у нове профи походе, по нове победе. Након освајања ИБА професионалне титуле првака света овог априла у Бањалуци када је успешно дебитовала у профи рингу и када је победила на поене после 10 жестоких рунди одличну Францускињу Роман Муле и освојила ИБА Про шампионски појас у бантам категорији (до 53,525 кг), српска репрезентативка је пред новим изазовом.
Бокосваће са Венецуеланком која у профи скору има 24 победе, од тога 20 остварене нокаутом, шест пораза и један нерешен меч.
Меч у Минхену уговорен је у шест рунди у бантам категорији (до 53,525 кг). Флорес је већину мечева боксовала у мува (до 50,802 кг) и супер-мува категорији (до 52,163 кг).
Са једне стране имаћемо Сару којој је специјалност дефанзивни бокс, са друге агресивну Флоренс најрађе користи аперкат и кроше.
– Спремна сам за нови изазов. Проучила сам противницу и драго ми је да ћу испред себе имати једну агресивну, борбену и непредвидиву боксерку. Биће то судар два различита стила, али оно што нам је заједничко је исти жар за победом. Остало је још мало дана до меча са Флоренс, свакодневно радимо мој тренер Мирко Ждрало и ја на усавршавању сваког сегмента мог бокса и максимално мотивисани дочекујемо меч у Минхену за који верујем да ће бити без грешке и тријумф за нас – истакла је Ћирковићева.
Леирин Флорес је имала чак четири меча за титуле и сва четири пута је поражена. Последњи пораз доживела је 15. фебруара 2025. у Буенос Ајресу од Аргентинке Алдане Флоренције Лопез.
Сара је 13. септембра 2025. у дресу репрезентације Србије освојила златну медаљу у олимпијском боксу у бантам категорији (до 54 кг) на турниру у пољском граду Гљивице.
У марту ове године освојила је бронзану медаљу на ИБА Светском првенству у Нишу. На ЕУБЦ шампионату Европе 2024. у Београду освојила је златну медаљу.