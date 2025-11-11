ОДБОЈКАШИ ВОЈВОДИНЕ У СЕРИЈИ ПОБЕДА ОД ПОЧЕТКА СЕЗОНЕ: Боља издања тек следе
Одбојкаши Војводине су после три кола Суперлиге Србије лидери на табели са максималним учинком и само једним изгубљеним сетом.
Уз то, црвено-бели имају и две победе у Купу Србије, у ком их један корак дели од пласмана у полуфинале.
За млади састав Марка Наранчића овакав почетак сезоне је додатни ветар у леђа и инјекција самопоуздања за наредни период у ком га очекују још теже утакмице.
Последњи тријумф у низу, пети укупно, уследио је у првенству над Дубочицом из Лесковца, којој су Новосађани јединој препустили сет. Уз помоћ навијача у Спенсу Воша је направила преокрет након изгубљене прве деонице и остала непоражена ове сезоне.
– Знали смо да ће бити тешка утакмица, јер је Дубочица искусна екипа која игра добро. Ми смо дали све од себе, ушли смо мало стегнуто у тај први сет, али драго ми је да смо успели да се вратимо, поготово што нам је прошла седмица била јако тешка, играли смо пет сетова с Партизаном у Купу и сад ту тешку утакмицу против добре екипе. Надам се да ћемо наставити овако да играмо – поручио је дизач Новосађана Стефан Марић.
Шеф стручног штаба Војводине Марко Наранчић истакао је да је ова победа веома значајна за његову екипу.
– За три године смо направили три смене генерација и овај тријумф је важан за моје играче да виде да имају велику вредност како би у наставку шампионата играли још боље – истакао је Наранчић.
У следећем колу Суперлиге, у суботу у 18 часова, Вошу очекује дерби против Карађорђа у Тополи, другопласиране екипе у шампионату, која, такође, има максимални учинак.
Скор 13/13
Одбојкашки клуб Војводина је од почетка сезоне уписао 13 победа у исто толико утакмица. Пет тријумфа остварио је први тим у Суперлиги и Купу Србије, друга екипа црвено-белих пет победа у Другој лиги Србије и три у Првенству Војводине за јуниоре.