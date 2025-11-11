clear sky
8°C
11.11.2025.
Нови Сад
eur
117.1905
usd
101.3145
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОДБОЈКАШИ ВОЈВОДИНЕ У СЕРИЈИ ПОБЕДА ОД ПОЧЕТКА СЕЗОНЕ: Боља издања тек следе

11.11.2025. 10:25 10:29
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: Дневник/Филип Бакић

Одбојкаши Војводине су после три кола Суперлиге Србије лидери на табели са максималним учинком и само једним изгубљеним сетом.

Уз то, црвено-бели имају и две победе у Купу Србије, у ком их један корак дели од пласмана у полуфинале. 

За млади састав Марка Наранчића овакав почетак сезоне је додатни ветар у леђа и инјекција самопоуздања за наредни период у ком га очекују још теже утакмице. 

Последњи тријумф у низу, пети укупно, уследио је у првенству над Дубочицом из Лесковца, којој су Новосађани јединој препустили сет. Уз помоћ навијача у Спенсу Воша је направила преокрет након изгубљене прве деонице и остала непоражена ове сезоне.

спорт
Фото: Дневник/Филип Бакић

– Знали смо да ће бити тешка утакмица, јер је Дубочица искусна екипа која игра добро. Ми смо дали све од себе, ушли смо мало стегнуто у тај први сет, али драго ми је да смо успели да се вратимо, поготово што нам је прошла седмица била јако тешка, играли смо пет сетова с Партизаном у Купу и сад ту тешку утакмицу против добре екипе. Надам се да ћемо наставити овако да играмо – поручио је дизач Новосађана Стефан Марић. 

Шеф стручног штаба Војводине Марко Наранчић истакао је да је ова победа веома значајна за његову екипу. 

– За три године смо направили три смене генерација и овај тријумф је важан за моје играче да виде да имају велику вредност како би у наставку шампионата играли још боље – истакао је Наранчић. 

У следећем колу Суперлиге, у суботу у 18 часова, Вошу очекује дерби против Карађорђа у Тополи, другопласиране екипе у шампионату, која, такође, има максимални учинак. 

Скор 13/13 

Одбојкашки клуб Војводина је од почетка сезоне уписао 13 победа у исто толико утакмица. Пет тријумфа остварио је први тим у Суперлиги и Купу Србије, друга екипа црвено-белих пет победа у Другој лиги Србије и три у Првенству Војводине за јуниоре. 

ок војводина одбојкаши војводине суперлига у одбојци
Извор:
Дневник
Пише:
Кристина Бугарски
Спорт Одбојка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај