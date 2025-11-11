„ВЕЧИТИ“ ДАНАС У ЕВРОЛИГИ: Партизан дочекује Монако за прекид кризе, Звезда у Дубаију за наставак победничког низа
Кошаркаши Партизана дочекаће вечерас од 20.30 часова у Београдској арени екипу Монака у 10. колу Евролиге.
Кошаркаши Монака су у досадашњем делу сезоне у Евролиги забележили шест победа и три пораза и тренутно се налазе на петој позицији. Партизан је на 18. месту на табели Евролиге са три тријумфа и шест пораза, а четири у низу у последњим утакмицама.
– Играмо против Монака који је изузетан тим. Они су екипа која је на окупу већ годинама, а такође су појачани одређеним играчима. Снага Монака је, пре свега, у спољним играчима и сматрам да је најбитније да пробамо да зауставимо њихове креаторе игре. Морамо да пробамо да играмо одбрану као у Пиреју велики део утакмице. Још једном, ради се о веома јакој нападачкој екипи, али такође имају играче који јако добро играју у одбрани – рекао је тренер Партизана Жељко Обрадовић уочи дуела са Монаком.
Кошаркаши Црвене звезде гостоваће данас од 17 часова екипи Дубаија у 10. колу Евролиге.
Црвено-бели су забележили седам узастопних победа у Евролиги. Звезда се налази на другом месту на табели са седам тријумфа и два пораза, док је Дубаи на 15. позицији са скором 3/6.
– Сви смо свесни јачине противника и утакмице, коју би требало да победимо. Свака утакмица на страни много значи. Овде ће много екипа имати проблема, поготово када им се опораве неки играчи, као Алекса Аврамовић који ће играти против нас. Што се нас тиче, желимо да наставимо победнички низ. Наш фокус требало би само да буде на игри. Велика је ствар што свугде имамо подршку навијача, то само доказује величину клуба – рекао је тренер Црвене звезде Саша Обрадовић уочи меча са Дубаијем.